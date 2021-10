En Atlético, cambio de planes

La tormenta y lluvia que se prolongó por casi toda la mañana de ayer en Rafaela y gran parte de la región obligó a cambiar los planes. Si bien no habría mayores inconvenientes en el equipo que Walter Otta imagina para enfrentar a Barracas Central, este viernes a las 21.10 (TyC Sports), el DT aún no confirmó si utilizará la misma formación que viene de caer con Instituto en Córdoba o realizará alguna modificación. Todo apunta a que serán los mismos once.

El entrenamiento futbolístico programado para la mañana del miércoles en el estadio no pudo ser posible y el plantel profesional albiceleste trabajó en el gimnasio Arquitecto Lucio Casarín.

De no mediar imprevistos, el equipo titular para mañana sería con Agustín Grinovero; Cristian Chimino, Fernando Piñero, Agustín Bravo y Brian Calderara; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Guillermo Funes y Matías Valdivia; Lautaro Parisi y Claudio Bieler.

Luego de la presentación de este viernes a la ‘Crema’ le quedarán cuatro encuentros. Irá a Mendoza para enfrentarse con Independiente Rivadavia, por la fecha 31, y luego dos seguidos de local: All Boys y Brown de Puerto Madryn, para cerrar visitando a Brown de Adrogué.

VENTA DE ENTRADAS

Atlético de Rafaela informó cómo será el sistema de venta de entradas para el juego ante Barracas Central. El comunicado indica que los socios activos y adherentes con estadio, y abonados a palcos y plateas 2020 con cuota al día deberán retirar su ticket de ingreso, sin costo, para el encuentro ante Barracas a partir de este jueves 14 de octubre de 8.30 a 19hs en la Sede Administrativa Julio Litvak, Urquiza esquina Dentesano. Se recuerda que el trámite es personal y se debe presentar DNI + certificado de vacunación (físico o virtual en la aplicación Mi Argentina).

Todos aquellos que deseen ingresar deberán tener al menos una dosis de la vacuna contra el COVID. Los vacunados en el exterior podrán tramitar una constancia que certifique que poseen al menos una dosis.

Los hinchas y simpatizantes deberán formular un permiso de circulación en la app Cuidar a través de la página web. El sistema validará los datos contra el registro de vacunación del ministerio de Salud (Nomivac), se genera el permiso y queda vinculado con la aplicación Cuidar.

Menores de 18 años no deberán presentar ninguna certificación especial. Todos los espectadores deberán ingresar con barbijo.

Valor. Las entradas generales tendrán un costo de $1000, Damas y Jubilados $500 y Menores $300.

Y como ocurriera en el encuentro pasado en el Monumental, ante Gimnasia de Jujuy, Atlético invita en modo de agradecimiento al gigantesco esfuerzo que realizaron durante estos duros meses de pandemia, a todos los miembros del personal de salud de nuestra ciudad que puedan concurrir al partido sin costo alguno.

Los interesados en concurrir al encuentro deberán retirar su entrada a partir de este jueves de 8.30 a 19hs en la Sede Julio Litvak. El trámite será de carácter personal y deberán presentar documentación que certifique su pertenencia al sistema de salud.

