Juan Marotta, CEO de HSBC: “La economía llegará a fines de 2022 al mismo nivel de comienzos de 2019″

“En valores nominales, la economía llegará a fines de 2022 al mismo nivel de comienzos de 2019″. La proyección la realizó Juan Marotta, CEO del banco HSBC Argentina, quien pasó por la stand de Infobae en la edición 57 del Coloquio de IDEA que este año, por la pandemia, se trasladó de Mar del Plata al porteño Costa Salguero.

Marotta, que además es director del instituto empresarial, cree que el crecimiento del PBI rondará el 7 por ciento en este 2021 y no dio señales de que se modificarán por el momento las restricciones que hacen que los clientes bancarios tengan que solicitar turno para ser atendidos. “Son medidas para cuidarnos a todos, y depende del Banco Central, que es nuestro regulador”, expresó.

- ¿Cuál es la foto de la coyuntura económica para el banco?

- Estamos viendo una recuperación este año, con un crecimiento del producto cercano al 7% después de una caída fuerte del año pasado, que afectó a todo el mundo, pero particularmente a la región. Dentro de la región está la Argentina, con una caída del 10 por ciento. Es una recuperación impulsada por comercio exterior, con una suba fuerte de las exportaciones, más por precio que por cantidad, pero también con un crecimiento importante de las importaciones. Eso ha empujado a la economía y es parte de la variable que explica el contexto. Es una recuperación por sectores geográficos dentro de la Argentina y por industrias. Cuando proyectamos al año próximo vemos que se mantiene esta trayectoria de recuperación. En valores nominales, la economía llegará a fines de 2022 al mismo nivel de comienzos de 2019. Esto se da en un contexto de reducción del déficit luego de la fuerte expansión del año pasado y superávit comercial por las exportaciones.

- ¿Están preocupados los clientes del banco por los controles a las importaciones?

- Como decía, vimos una fuerte recuperación en las importaciones, sobre todo entre enero y julio-agosto de este año. Luego, con controles más estrictos, empezaron las preocupaciones desde algunas industrias. Hay también un colapso global en containers, fletes y el costo del transporte interoceánicos de las mercaderías, algo que impacta en el precio de los commodities y los acarreos. Empezamos a ver una situación inflacionaria en la región y el mundo, algo que no se veía desde hace mucho.

- Todo en un contexto inflacionario local que se “recalentó” en los últimos meses, más allá de que preocupa desde siempre.

- La inflación es una de las variables que quedó fuera de las proyecciones que tenía el Gobierno para la macro. Quedó fuera de las proyecciones contempladas en el Presupuesto. El resto de las variables acompañaron la tendencia que describí, pero la inflación, no. Es un tema de expectativas también, no solo de la macro: valor de las mercaderías, precios, costos de reposición. Si no hay un cambio fuerte en las expectativas y la confianza va a ser difícil revertir la inflación en el corto plazo.

- ¿Cuál es la situación de la industria bancaria?

- La industria bancaria en su conjunto está sólida, con buenos índices de solvencia y de capitalización. Eso no se ha modificado: la base de depósitos en pesos viene creciendo, con tendencia positiva. Sin embargo, la rentabilidad de los bancos está más afectada que en años anteriores, como muchas industrias. Lo más delicado, cuando se analiza a los bancos, es eso: solvencia y capital, liquidez.

- Martín Guzmán negocia por estas horas con el FMI. ¿Cuándo cree que se cerrará el nuevo acuerdo?

- Es muy necesario cerrar. El primer paso se dio el año pasado, con la renegociación de la deuda soberana externa bajo ley extranjera, algo que permitió sentar la bases para un acuerdo posterior. Se fue dilatando, pero se escuchan indicaciones positivos y creemos que se podrá llegar a un buen acuerdo, adecuado para el país, en los próximos meses. En el primer trimestre del año que viene.

- ¿Por qué los bancos siguen atendiendo al público con restricciones?

- El Banco Central buscó de entrada la protección de los empleados bancarios y de los clientes. Los protocolos fueron los adecuados. En nuestro banco, la cantidad de empleados contagiados fue bajando y la semana pasada tuvimos cero contagios por primera vez. Si se puede relajar más o no es algo que estamos dispuestos a dialogar con los colegas de los otros bancos y con el regulador. Esta estrategia trata de dar cierta coordinación, que no se concentre mucha gente al mismo tiempo y que no sea ineficiente, que la gente deba esperar cuando se puede preestablecer un turno. Estamos cómodos ahora, lo estábamos antes y lo estaremos en el futuro, quizás, con un esquema híbrido.

- ¿Cuándo se podría dar ese esquema mixto?

- Va a depender del nivel de contagiosidad, de la potencial tercera ola y de lo que decida el Banco Central.

* Para www.infobae.com