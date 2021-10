Dibu Martínez agranda su historia con los penales: el reproche que le hizo al árbitro y el movimiento clave antes del disparo

Emiliano Martínez fue uno de los protagonistas de la noche en el partido entre Argentina y Perú, por las Eliminatorias. El arquero tuvo buenas intervenciones en el primer tiempo, pero en el complemento su nombre resaltó porque bajó dentro del área al delantero Jefferson Farfán. El árbitro Wilton Sampaio ni lo dudó: penal.

Fue un buen ataque del equipo visitante, que aprovechó un momento de desorganización en el equipo argentino y atacó. Yoshimar Yotún vio un pase, lo ejecutó y Farfán, que recién había ingresado unos minutos antes, encaró a Dibu. El arquero sacó los brazos pero lo tocó abajo con su rodilla.

No hubo lugar a dudas. Si bien la imagen parecía no indicar contacto alguno, en otras cámaras de la televisación de TyC Sports se notó el choque entre ambos. Dibu llegó un segundo tarde y Sampaio ni lo dudó. Además, desde la cabina del VAR no hubo ninguna orden para el árbitro.

Fuente: tn