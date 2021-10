La polémica frase de Wanda Nara que provocó una ola de comentarios sobre su infidelidad a Maxi López

Sin lugar a dudas, Wanda Nara es una de las famosas que más repercusión genera cuando comparte alguna publicación en las redes sociales. Esta vez, los seguidores no la perdonaron y la rubia terminó siendo víctima de sus propias palabras.

Este jueves, la reconocida empresaria subió una serie de fotos con sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto López en su cuenta de Instagram y escribió una reflexiva frase que no pasó desapercibida por los usuarios.

“El amor de tu vida puede ser más de uno”, escribió Wanda Nara en su posteo para acompañar las tiernas imágenes con sus pequeños. Sin embargo, los internautas de esa red social fueron despiadados tras recordarle su infidelidad a Maxi López con Mauro Icardi.

“Ahh… pero Maxi no lo sabía”, “Jajajaja si sabrás que pueden ser más de 1″, “Si lo sabremos que en tu vida hay varios empezando por Maxi que ese es el verdadero amor de tu vida pero para vos el amor no tiene valor, tiene precio”, fueron algunos de los durísimos comentarios que le dejaron a Wanda Nara en los comentarios de su publicación.

De todas formas, también hubo quienes le brindaron su apoyo y le dejaron dulces palabras para celebrar el amor que tiene con sus hijos. Lo cierto es que la modelo y empresaria no deja de generar repercusión a raíz de cada uno de sus dichos y cada una de las frases que escribe en el pie de las imágenes que comparte a diario.

Es que con su amplia trayectoria en el mundo de los medios, ella logró posicionarse como una de las influencers más destacadas. Con más de 8 millones de seguidores, la rubia disfruta mostrando cada uno de sus looks, además de subir fotos y videos que dejan ver cómo vive cada momento de su vida.