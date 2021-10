“No estoy en una buena situación familiar como para pensar en el Mundial”: Lionel Scaloni reveló su drama personal

Lionel Scaloni reveló ante la prensa que atraviesa un complicado momento familiar por el cual sólo quiere regresar a Mallorca, España, para reunirse con su familia después de un prolongado alejamiento que se dio en el marco de su permanencia en Argentina para estar al lado de su madre, quien afronta un grave problema de salud.

El DT de la Selección contó su difícil situación cuando al término del partido que Argentina le ganó a Perú en el Monumental por las Eliminatorias Sudamericanas un periodista le preguntó si ya pensaba en el Mundial, a propósito de la inminencia de ese objetivo de acuerdo a la tabla de clasificación. “Lo primero que quiero hacer es irme a mi casa porque hace mucho tiempo que no veo a mi familia”, dijo Scaloni, para entonces ciertamente abatido.

Scaloni volará a Europa y en las próximas horas se reencontrará con Elisa, su esposa, y sus hijos Ian y Noah. “Me quiero ir, fueron muy duros estos meses y no quiero saber más nada”, sentenció el DT y añadió: “Hoy se terminó esta triple fecha, y ya veremos que hacemos más adelante. Fueron momentos muy difíciles para mí y para mi familia y no estoy como para pensar en el Mundial, no me interesa en absoluto”.

Cabe mencionar que la mamá de Lionel Scaloni sufre un severo problema de salud por el cual el entrenador le dedicó el título de la Copa América que Argentina ganó en julio pasado al vencer a Brasil en la final del torneo. Entonces mencionó: “Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”.

El reclamo de Scaloni: “Jugar tres partidos en tan poco tiempo es muy desgastante”

En su contacto con la prensa, el entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, remarcó por otra parte que “jugar tres partidos seguidos en prácticamente una semana en Sudamérica es muy desgastante”, a la hora de argumentar las razones por las que el equipo bajó su nivel frente a Perú (1-0) respecto del encuentro anterior con Uruguay (3-0).

“Jugar tres partidos en tan pocos días es un esfuerzo que hoy se notó, pero lo sacamos adelante para estar un poco más cerca de la clasificación al Mundial, aunque esta programación en Sudamérica es desgastante”, indicó Scaloni en la conferencia de prensa pospartido.

“Por eso sostengo que no nos relajamos en el complemento, sino que Perú juega bien y por eso el partido se hizo complicado. Pero era algo que sabíamos que iba a pasar”, apuntó.

Respecto de ese segundo tiempo, Scaloni, que llegó a los 25 partidos consecutivos sin derrotas, sostuvo que “Perú solamente tuvo la ocasión del penal fallado, porque después estaba controlado. Acá no hay conformismo ni nada de eso”, advirtió.

“Y en cuanto a Ángel Di María, hoy jugó por izquierda porque analizamos que en este partido podía hacer daño por allí y fue así, ya que realizó un buen partido”, concluyó.