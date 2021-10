«No queremos»: Patricia Bullrich con un contundente mensaje para el nuevo secretario de Comercio Interior

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, utilizó su cuenta de Twitter, para cuestionar al nuevo Secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, quien advirtió que realizará fuertes controles “en supermercados” para que no aumenten los precios. Este jueves, el Indec reveló que la inflación se ubicó en los 3,5 por ciento, lo que arrojó un dato preocupante en la medición interanual: 52,4 por ciento. Es más, el propio Feletti reconoció que en octubre “el dato será peor”.

“¿Quiénes son los sindicalistas y los militantes para meterse con los supermercados? ¡No queremos brigadas del partido de gobierno en nuestras vidas!”, lanzó la exministra de Seguridad de la Nación en una publicación en sus redes sociales. Antes de que asumiera en su cargo, Roberto Feletti ocupó la tapa de los portales con fuertes declaraciones dirigidas, sobre todo, a los empresarios. “El Gobierno está sufriendo un ataque especulativo contra el peso, promovido por algunos sectores que están apostando fuerte a la devaluación”, dijo.

Este viernes, el funcionario nacional contó que continúan negociando con empresarios del sector de bienes de consumo masivo en su proyecto de “congelarán” precios por 90 días. “Por ahora hay resistencias en los productores. Estamos negociando. Me tomo como plazo el lunes para que en una u otra dirección se pueda cerrar, pero esto no puede seguir. Se rompe el equilibrio social de la Argentina. La canasta alimentaria se lleva puesto al salario, no aguanta ni la paritaria”, añadió el Secretario de Comercio Interior.

“Hoy la discusión que estamos teniendo es garantizar el abastecimiento y los precios para un buen nivel de consumo en este último trimestre. Este es el desafío más inmediato, más urgente”, sostuvo Roberto Feletti en declaraciones radiales. Acto seguido, aseguró que “el intento de ordenar una política de precios genera malestar. Es el comportamiento empresario. Si hay malestar en los empresarios, hay más malestar en el pueblo”, añadió y completó: “La concentración tiene un beneficio, que son pocos, y un perjuicio, que son poderosos”.

El día jueves, Feletti había adelantado que los datos de la inflación “vienen mal”. “Octubre viene peor”, aseguró el funcionario nacional. En este contexto, explicó que, “estacionalmente, el último trimestre es un período de mucho consumo. Se cobró el aguinaldo, ya se cobró la paritaria, en primavera la gente consume más. Pongámonos todos de acuerdo con un grado de responsabilidad social y aseguremos esta salida de pandemia con alegría. El pueblo necesita recuperar sus estándares de consumo, volver a esa lógica de clase media que pueda tomarse un vino, hacer un regalo en el Día de la Madre. Recuperemos el peso del salario porque sino, ¿hasta dónde va esta suba de alimentos?”, añadió.

Con información de www.elintransigente.com