Adelantan uno de los peores temores del oficialismo de cara a las elecciones legislativas: “Más baja”

En las últimas horas, el asesor político Raúl Timerman brindó declaraciones radiales en donde reveló uno de los peores temores del Frente de Todos a menos de un mes de las elecciones legislativas 2021. El analista sostuvo que los políticos gastan millones en publicidad de campaña pero lo que más impacta en las urnas es la credibilidad del discurso de los candidatos.

En primer lugar, Timerman habló del debate de la semana pasada entre los candidatos a diputados por la Ciudad de Buenos Aires. “De interesante no tuvo nada. Show intenso sí, pero es un espectáculo televisivo que no tiene ningún significado político. No tiene ninguna influencia sobre el resultado final”, remarcó el asesor. “Leandro Santoro estuvo brillante y María Eugenia Vidal estuvo pobrísima”, completó en AM 750.

Luego, se metió de lleno en la campaña publicitaria de la política y señaló que está considerado que solo impacta en un 2 o 3% del electorado. “Influye más la situación de largada de los candidatos, lo que ellos dicen y representan con el grado de credibilidad que toda la pauta publicitaria por radio, televisión, redes sociales, etcétera”, continuó.

En su análisis, Timerman señaló que el Gobierno no ha podido lograr uno de los objetivos posteriores a las PASO. “El gobierno tiene de tratar de llegar con credibilidad, si dice voy a hacer A que nadie ponga en duda eso”, expresó. No obstante, advirtió: “No repuntó la aprobación de la gestión del gobierno, hoy está más baja que hace un mes”.

¿Qué evalúa el votante?

Además, explicó cuando uno es gobierno, el votante evalúa la gestión de gobierno y si no está de acuerdo con la gestión se inclina por la oposición. “Si está muy en desacuerdo con la gestión se inclina por la oposición que más posibilidades tiene de ganar”, planteó como un hecho que sucede en cada elección.

Con información de www.elintransigente.com