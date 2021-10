“Peor que en 2008”: la bronca de Luis Etchevehere con el ministro de Agricultura a quien tildó de ‘mentiroso’

El ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Etchevehere, se metió de lleno en la polémica entre el campo y la gestión de Alberto Fernández, luego de que reabrió la exportación de carne a China pero continuó con las restricciones a os otros países. El exfuncionario cargó contra el nuevo ministro de Agricultura, Julián Domínguez, porque les habría dicho una cosa a los productores y luego anunció otra.

“Se perjudicó a toda la cadena porque en definitiva si el Gobierno quiere que nos peleemos entre nosotros, no lo va a lograr. Todos tenemos una pérdida, tenes que tener 8 o 10 contenedores con carne dando vueltas”, explicó Etchevehere en diálogo con los periodistas de AM 590. El productor, afirmó que la medida perjudica a toda la cadena de trigo, de maíz, de la carne y al país.

En ese sentido, Etchevehere señaló que están “resignando ingresos por mil millones de dólares en el mercado del maíz” por el intervencionismo del Gobierno. “Y con algo que ya fracasó en la gestión anterior: nos quedamos sin trigo y perdimos 10 millones de cabezas”, agregó molesto. Del mismo modo, señaló que durante la gestión de Mauricio Macri nunca faltó carne con todos los mercados abiertos.

Luego, cargó contra el nuevo ministro al indicar que Domínguez anunció “con bombos y platillos una ley agroindustrial que ni siquiera sabemos qué significa. Todas mentiras que no llevan a nada con un productor muy advertido”. Y añadió: “Nos dejó mal parados, nos convocó para anunciar algo que después no cumplió. El anuncio que hizo Domínguez después no fue. El ministro hizo lo contrario a lo que anunció”.

“Hicieron un montaje, una falsa por una cosa que después no cumplieron”, reiteró Etchevehere completamente enojado. Por último, lanzó: “Nos están tomando de est*pidos, porque el acuerdo con gobernadores para abrir las exportaciones de carne incluía toda la carne”. “Esto es peor que lo de 2008 y 2009, cuando Domínguez también decía una cosa y hacía otra”, culminó.

Con información de www.elintransigente.com