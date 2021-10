El guiño de Cristina Kirchner a los empresarios: “Necesitamos una alianza virtuosa entre el capital y el trabajo”

Cristina Fernández de Kirchner participó este sábado del cierre del Encuentro Nacional de Jóvenes de La Cámpora en la ex Esma, tal como lo anunció la propia vicepresidenta de la Nación a través de su cuenta de Twitter. Allí, emitió un mensaje a los empresarios: “Necesitamos una alianza virtuosa entre el capital y el trabajo”.

En el acto, la ex mandataria sostuvo: “Necesitamos esa alianza virtuosa entre trabajadores y el capital, la empresa. Donde el Estado tenga un rol preponderante que ayude a que no exista un desbalance”. También se refirió a la oposición y particularmente a Juntos por el Cambio, cuando les pidió que ayuden y “que pinche los globos y se ponga a pensar en qué hacemos con el país”, en relación a los festejos tras las PASO.

También comentó que existe un “prejuicio antiperonista por parte de los empresarios”. “Es un prejuicio cultural contra el peronismo, pero la verdad que el crecimiento de las empresas y su expansión durante los gobiernos peronistas dan fe de que tenemos una propuesta que abarca al conjunto de la sociedad argentina”, fundamentó.

Se mostró en sintonía a su vez con el discurso del presidente Alberto Fernández ayer en el Coloquio Idea y citó parte de aquellas palabras. “Cuando llegó Néstor (Kirchner), la gente pedía trabajo. Después en el 2007, en la campaña pedía un mejor laburo que el que tenía y después de ocho años, en el 2015 pedía no pagar impuestos a las ganancias. Miren si no hemos transformado al país en esos doce años y medio”, comentó con la idea de exponer los resultados brindados también al sector empresario.

Analizó, además, las últimas elecciones y habló de la fragmentación del electorado. “Un tercio del electorado hizo uso de otras opciones electorales. No fueron las del centro, se fueron a los extremos. O votaron a los que quieren quemar el Banco Central o a los que siguen sosteniendo que hay que expropiar todo a todos”. Y en relación a los festejos de la oposición en general y de Juntos por el Cambio en particular, señaló: “Pinchen los globos y pongan a pensar qué hacemos con el país”.

En ese sentido, agregó sobre la oposición: “Que hagan cargo alguna vez de lo que han hecho y ayuden a que la Argentina vuelva a reconstruirse después de las dos pandemias, la pandemia del coronavirus y del macrismo. Necesitamos urgente una reconstrucción nacional. Una que vuelva a reconstruir las coordenadas de un país que supimos construir”.

“Yendo a la ex Esma, donde vamos a participar del cierre del Encuentro Nacional de Jóvenes de La Cámpora”, había publicado la ex mandataria a través de redes sociales por medio de un posteo realizado 17:15 de este sábado cuando anunció su presencia en el acto de cierre del Encuentro Nacional de Jóvenes de La Cámpora.

“Este 17 de octubre nos volvemos a encontrar en Plaza de Mayo y en todas las plazas del país para conmemorar el #DíaDeLaLealtad”, anunció también en las últimas horas la agrupación oficialista en relación a las movilizaciones anunciadas para mañana. Sucede que luego de pedir que no haya acto, el Presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner convocaron a una movilización por el 17 de Octubre.

“Cuando mañana vayamos a la plaza, no lo hagamos con aire de nostalgia. Necesitamos una refundación del pacto entre trabajadores y capital en Argentina”, enfatizó. “Se necesita refundar aquellos que propuso Perón, de una alianza entre capital y trabajo”, insistió esta tarde Cristina Fernández en su discurso.

“El domingo 17 es el Día de la Familia. Celebremos. Y por la tarde a partir de las 16, ahora que podemos, movilicémonos a todas las plazas para conmemorar esa gesta popular extraordinaria que fue el 17 de octubre de 1945″, dice la carta que difundió en las redes sociales el último jueves la cuenta oficial del Partido Justicialista.

El texto, que lleva la firma de Alberto Fernández, llama a todos los ciudadanos a manifestarse “en paz y unidad” y respetando “los protocolos que este momento nos impone”.

“Que los músicos lleven su música, los poetas sus poemas, los protagonistas de las luchas sus recuerdos. Transformemos este encuentro en una verdadera fiesta de la democracia”, arengó el Presidente.

Y concluyó: “Recordemos aquel 17 de octubre pero sobre todo estemos muy unidos para construir entre todos y todas un futuro mejor”.

Cristina Kirchner supo en el último tiempo que no tendrá que ir a juicio oral por la causa del Memorándum con Irán, que se abrió con la denuncia del fiscal Alberto Nisman. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal 8, al entender que no fue un delito el pacto entre Argentina e Irán, firmado en 2013, con el fin de interrogar a los iraníes sospechosos de haber organizado el atentado contra la AMIA. “El Memorándum, más allá de se lo considere un acierto o desarcierto político, no constituyó delito”, sostuvo la resolución a la que accedió Infobae.

El sobreseimiento no fue solo para la vicepresidenta. La decisión alcanza además al resto de los acusados, entre los cuales el Procurador del Tesoro Carlos Zannini, el viceministro de Justicia Juan Martin Mena, el ministro bonaerense Andrés Larroque o el senador Oscar Parrilli, el piquetero Luis D’Elía junto al ex funcionario de Cancillería y hoy embajador Eduardo Zuain y la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, entre otros.

