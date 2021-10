Perotti a favor del congelamiento de precios, una medida retrograda que nunca dio resultados

Omar Perotti mostró sus cartas y dejó de lado toda la perorata que siempre tiene cuando habla con el mundo empresarial. El Gobierno de la provincia está de acuerdo con el congelamiento de precios, una medida absolutamente retrograda que jamás dio resultados y lo único que hace es provocar mayor inflación y desabastecimiento en los supermercados.

Pero todos sabemos como es Perotti, seguramente en un tiempo va a decir que él jamás estuvo de acuerdo con semejante medida y que, etc, etc, etc. Algo que ya todos copnocemos en un gobernador que desde hace dos años poco y nada hizo y solo piensa en términos electoralistas.

LA NOTICIA

A la espera de definiciones que adopte Nación sobre el programa de congelamiento de precios que busca concretar con empresarios el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, la provincia se posicionó a favor del acuerdo para restringir los incrementos de al menos 1.245 productos de la canasta básica. Esto fue plasmado por el par provincial de Feletti, Juan Marcos Aviano, quien manifestó que en Santa Fe se puede "apoyar o complementar" el acuerdo a nivel nacional.

Según lo que trascendió sobre la decisión del gobierno nacional, el listado completo de productos que integrará el acuerdo abarca todo el espectro del consumo masivo: hay productos de almacén, de perfumería, de limpieza, alimentos frescos y congelados, entre otros. Para esto, el gobierno pidió que las empresas informen el precio que los mismos tenían al 1 de octubre pasado.

Aviano se manifestó sobre el programa impulsado por el gobierno nacional de cara a las elecciones de noviembre: "Todo lo que se haga con voluntad de las partes es viable. Aún no hubo una notificación oficial ni una resolución de la Secretaría que establezca el listado de productos y de precios. Todo lo que se ha dado a conocer hasta ahora puede ser oficial o no, pero no está formalmente en vigencia, si bien hay conversaciones".

"Vamos a esperar y, por supuesto, poner a disposición a todo el sector empresario y al gobierno de la provincia en lo que nuestro territorio corresponda para poder acompañar en su momento para llevarlo adelante no solamente en las grandes cadenas de supermercados sino también que pueda tener una influencia en los comercios pequeños o autoservicios", continuó el funcionario del ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología.

De no mediar acuerdo a nivel nacional el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anticipó que se aplicará la ley de Abastecimiento y la Secretaría tendrá que avanzar con "políticas de precios máximos no consensuadas". Acerca de la reacción empresarial a la medida, el funcionario manifestó que el intento de ordenar una política de precios "genera malestares", tras lo cual añadió: "si hay malestar en los empresarios, más lo hay en el pueblo".

Con información de Uno Santa Fe