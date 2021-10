Alerta: se duplicaron los casos positivos en Rafaela y eso que no hay testeos

Luego de 3 días en la que no se registraron casos, en las últimas 48 horas aumentaron los contagios de coronavirus en Rafaela. A los 4 casos anunciados el viernes, este sábado la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó otros 9 positivos en la ciudad, una cifra que duplica a la anterior y que puede significar un "llamado de atención" en cuanto a la relajación y a los cuidados, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una jornada en la que se procesan menos muestras. Además, esta suba puede que tenga relación con el fin de semana extra largo anterior, donde muchos aprovecharon la ocasión para viajar a distintos sectores turísticos del país.

En lo que va del mes de octubre, ya son 18 los contagios registrados, con lo cuál el acumulado, desde el inicio de la pandemia, es de 14.794, de los cuáles 15 son activos y 46 los aislados. Estos dos rubros también aumentaron casi el doble en las últimas 24 horas (el viernes había 6 activos y 17 aislados), en tanto que ya son 14.459 los recuperados.

Por otro lado, por 37ª jornada consecutiva no se contabilizaron fallecimientos, manteniéndose en 320 los decesos de ciudadanos rafaelinos. En cuanto a las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré", solo 1 paciente continúa internado en sala general desde el viernes.

A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó 52 nuevos contagios de Covid-19 en el territorio santafesino, que suma 469.635, mientras que, como otro dato destacado, no se notificó personas fallecidas ayer a causa de esta enfermedad. De esta manera, la provincia de Santa Fe acumula 8.586 casos fatales desde marzo del año pasado.

VARIANTE DELTA: 43

CASOS CONFIRMADOS

La variante Delta de SARS-CoV-2 sigue siendo tema de preocupación en el mundo y Santa Fe registra, aunque en una pequeña escala, casos positivos en su territorio. Por esa razón es que se recomienda completar el esquema de vacunación y sostener los cuidados y medidas preventivas que incluyen uso de barbijo, distanciamiento, higiene y ventilación de ambientes. Sin la presión que registró el sistema sanitario durante la primera y la segunda ola del nuevo coronavirus, el panorama se encuentra por el momento en calma: la vacunación con dos dosis avanza, las camas de terapia intensiva no alojan a personas con Covid y los cuadros que se presentan son, en la gran mayoría, leves o de tratamiento ambulatorio. Pero esto no significa que se pueda bajar la guardia. Así lo explica la Directora provincial de Epidemiología Carolina Cudós a El Litoral. "En Santa Fe tenemos tres situaciones vinculadas a la variante Delta: personas que viajaron y se contagiaron fuera del país, personas que no viajaron, y contactos de esos contagios". Además, hay casos confirmados y otros que permanecen como probables. ¿Por qué probables? "Para confirmar una variante se tiene que hacer la secuenciación completa del virus", tarea que está a cargo del Instituto Malbrán (Buenos Aires) o el Grupo País a través del INTA Rafaela o el Laboratorio de Rosario. El resultado es que -hasta el momento de concretar esta charla el jueves por la tarde- hay 43 casos confirmados de variante Delta en la provincia, de los cuales 27 son viajeros que venían del exterior (la mayoría de Estados Unidos y España), 13 son personas que no viajaron ni fueron contacto de ningún caso (11 en el departamento Rosario y dos en La Capital) y otros tres son contactos de los casos que no tenían nexo. "Son cuadros leves y solamente dos personas requirieron internación pero no por situaciones de gravedad", aclaró la profesional. A este panorama se suman 44 casos probables: "Para iniciar el análisis (y establecer a qué variante pertenece) se hace un PCR con un equipo que adquirimos en la provincia hace unos dos meses. Allí se detecta una fracción del virus que indica si es característico de la variante Delta. Pero hasta que no se hace la secuenciación completa no podemos poner sello y firma de que es Delta", aclaró Cudós. Por ahora son casos probables que se enviaron a tipificar. Como se dijo, en esa situación se encuentran 44 personas, de las cuales 3 son viajeras, 32 no tienen nexo (la mayoría de departamento Rosario y dos de San Lorenzo) y 9 son contactos de esos casos.

MÁS DE 100 MIL

MENORES VACUNADOS

El Ministerio de Salud provincial informó que ya se vacunaron 106.979 menores de entre 3 y 17 años. Asimismo, desde el lunes pasado y hasta la fecha se registraron más de 120.000 inscriptos nuevos en este grupo etario. Cabe señalar que desde el pasado martes se sumó un nuevo grupo poblacional al operativo de vacunación para el Coronavirus y así fue como se avanzó con las personas de 3 a 11 años con factores de riesgo. Así, en el transcurso de la semana ya recibieron su primera dosis 34.803 santafesinos de ese grupo poblacional. Del mismo modo, en los adolescentes de 12 a 17 años, fueron vacunados 72.176 personas. Por último, es loable destacar que actualmente en el registro de inscripción provincial, ya se anotaron 212.972 personas de 3 a 11 años y 250.135 de 12 a 17 años, es decir que más del 66% de la población ya se confirmó su voluntad de recibir la vacuna para el Coronavirus.

