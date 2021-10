Patricia Bullrich y una fuerte chicana al peronismo: «La lealtad cayó al nivel más bajo de la historia»

Patricia Bullrich habló en la noche de ayer sobre el rol que ocupa el peronismo en la actualidad argentina, y remarcó que perdió al menos un 10% del apoyo que históricamente tenía en las elecciones. Haciendo un paralelismo con el Día de la Lealtad Peronista, la presidenta del PRO aseguró que dicha lealtad cayó a niveles históricos cuando perdió en las PASO. Además, contó si extraña o no su paso por el partido.

En el programa de Juana Viale emitido por El Trece, la exministra de seguridad expresó que «la lealtad peronista el 12 de septiembre se cayó al nivel más mínimo de la historia, y eso es muy importante». Luego expresó que desde Juntos «queremos ser una fuerza política de representación social. Esto quiere decir que no somos marketineros y que andamos con los globitos, sino que somos una fuerza que representa una idea de la Argentina. Esto significa educación, progreso, facilidades para trabajar».

Volviendo al peronismo, Bullrich analizó que el partido «históricamente representó al mundo del trabajo, nos guste o no nos guste decirlo». Dicha esta afirmación, la líder opositora indicó que «ahora bajó de ese 40% que tenía de piso y llegó al 30%. Perdió 10% de la voluntad que históricamente tenía». «No extraño nada de mi paso por el peronismo», aseguró luego Bullrich

«La filosofía del populismo es ‘ahora que perdí las elecciones y que Juntos me ganó’, en vez de pensar un plan de reconstrucción de lo que destuyeron en un año y cuatro meses de cuarentena cerrada, van a regalar heladeras, congelar precios por tres meses, rifarte cualquier cosa», denunció la exfuncionaria. «Nosotros con Juntos creamos un Comité de Control Electoral. Recibimos denuncias de todo el país. Este comité es fundamental para terminar con la filosofía del populismo», manifestó.

«Todos los argentinos tomamos vino»

Una de las perlitas de la noche fue una respuesta que dio Bullrich sobre la bebida en la cena. «Voy a ser picante: hoy Patricia no tomó vino, seguramente porque la jorobaron», dijo el periodista Pablo Sirvén. «La verdad es que me jorobaron con total y absoluta injusticia, porque todos los argentinos tomamos vino. Entonces como no comí dije ‘bueno, me voy a tomar una Sprite'», comentó Bullrich.

Con información de www.elintransigente.com