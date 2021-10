Empresarios se reúnen para unificar posiciones sobre el acuerdo de precios

Hoy se reunirán dirigentes de la Coordinadora de industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y marcarán una posición sobre el anuncio del Secretario de Comercio, Roberto Feletti, sobre el congelamiento de precios hasta enero del año que viene.

Lo manifestado hasta el momento indica una buena disposición a "colaborar" con el gobierno pero aún no hay una postura uniforme sobre el tema. Tal como trascendió de la reunión que la semana pasada tuvo Feletti con los empresarios, la medida se trata de un "congelamiento", pero el funcionario no dijo si se trata de una medida dentro del marco de Precios Cuidados o si es un retorno al Precios Máximos.

Hay una diferencia importante en ello: Precios Cuidados es un programa voluntario en el que las empresas presentan una lista con precios que se negocia con el gobierno. Antes de dejar su cargo de secretaria de Comercio Paula Español había autorizado un incremento promedio de 5% y el último listado tenía unos 670 productos.

En cambio, Precios Máximos era de cumplimiento obligatorio, ya que Español los puso en marcha en marzo de 2020 cuando arrancó la cuarentena porque en un primer momento la gente asustada había corrido a vaciar las góndolas de los supermercados y los precios comenzaron a subir. Para evitar ello y que hubiera faltantes, la ex funcionaria dispuso la medida, que recién sobre fin de año, luego de largas negociaciones con la COPAL, decidió levantar de manera paulatina, pasando productos de esa canasta a la de Precios Cuidados.

Más allá de que el secretario de Comercio les pidió que les manden las listas, en rigor, muchas empresas todavía no lo hicieron a la espera de que se aclare ese aspecto de la medida. La otra duda que tienen los empresarios es, si se confirma que es Precios Cuidados el marco normativo del congelamiento, si esta nueva lista tendrá el 5% que les autorizó Español, o si deberán mantener los valores actuales.

En el mientras tanto, Feletti parece querer avanzar en las medidas anunciadas y se reunirá también con productores y comercializadores para terminar de evaluar las contrapropuestas presentadas. En la reunión de mañana, al igual que en el encuentro realizado el miércoles pasado, participarán directivos de las empresas Diarco, Maxiconsumo, Vital, La Anónima, Coto, Día, Changomás y Carrefour, así como de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) y de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas.

También serán de la partida autoridades de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), y de las firmas Swift, Alicorp, Ledesma, Sancor, Prodea, Ilolay, Danone, Cabrales, Coca Cola, Unilever y Fecovita, Saraco, entre otras.

En la reunión del miércoles, el planteo que Feletti hizo a las empresas productoras fue que como "la capacidad instalada de producción de las empresas está bastante debajo de su promedio histórico, que ganen por cantidad y no por precio". El viernes, el secretario de Comercio Interior advirtió que en el caso de de no haber acuerdo con los productores y comercializadores de alimentos, el Gobierno va a avanzar con "políticas de precios máximos no consensuadas".

"Evidentemente si no se llega a un acuerdo vamos a tener que aplicar las leyes, que yo trataba de impedir porque yo creo en los acuerdos sociales", agregó el secretario, quien detalló que las mayores resistencias se perciben en los productores más que en los comercializadores.

Con información de www.ambito.com