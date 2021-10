Nik amplió la denuncia contra el oficialismo y apuntó contra Facebook

Cristian Dzwonik, más conocido como Nik, fue protagonista en la última semana por un fuerte cruce que tuvo con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, en redes sociales. En la noche de este sábado, el humorista gráfico amplió la denuncia y hacia el político, y atacó al gobierno por el lado de la censura en redes, más precisamente en Facebook.

«Yo publico libremente mis dibujos en las redes sociales, que no tienen nada que ver con la política», afirmó el humorista en el programa de Juana Viale en El Trece. «Hubo un hecho que me sorprendió en Facebook», recordó Nik, quien además aclaró que su cuenta llega a los siete millones de seguidores, por lo que es un página importante en la red social. Contó que «una sola vez, hace cuatro meses», le suspendieron la cuenta, y, sin decirlo, culpó al oficialismo.

«Hice un dibujo cuando Alberto Fernández dijo esa desafortunada frase de que los argentinos bajan de los barcos y los brasileños vienen de la selva. Hice una foto porque me llamó la atención y para que la gente opine», contó Nik, quien había afirmado que no hacía política en sus redes sociales. «A la media hora tenía la página de Facebook restringida. No entendía qué había pasado«, contó el humorista.

Continuó el relato diciendo que estuvo cinco días con la página caída. La explicación de Facebook, según Nik, es que fue «un algoritmo». En ese momento, Bullrich interrumpe para hacer una aclaración: «No es un algoritmo, es la cantidad de gente del gobierno que denuncia una página que está hablando en contra de ellos. Por eso te dan de baja la página».

«Mi página ahora está restringida al 10% de mi público por esa denuncia. Un trabajo que hago hace más de 10 años publicando cosas en mi red social», denunció Nik. La exministra de Seguridad lo relacionó en Wikipedia. “Esa red te dice Cristina Fernández Kirchner ha sido la mejor presidenta de la historia argentina, de América latina y del mundo”, dijo Bullrich, y agregó: “Todas las biografías de dirigentes del kirchnerismo son de superhéroes. Nosotros somos una especie de monstruos”.

