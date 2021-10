Patricia Bullrich y Pablo Sirvén hablan de una posible implosión del Gobierno: «Quedas en la línea de sucesión»

Como todos los sábados, se vivió una noche intensa entre Telefe y Canal Trece. Sin embargo, de la mano de Juana Viale, se llevó a cabo una interesante mesaza, donde predominaron los temas de la política. Esto se pudo ver principalmente en un debate que se generó entre Patricia Bullrich y Pablo Sirvén, sobre lo que podría suceder luego de las elecciones del mes que viene.

«¿Es buena idea lo que decía María Eugenia Vidal decía que si ganan van a exigir la presidencia de la cámara de diputados?», comenzó consultando Pablo Sirvén. Entonces, aclaró que su consulta venía por el lado de que «quedas en la línea de sucesión. Y si hay una implosión por resultados muy adversos en las elecciones, no sea cosa que le tiren a ustedes el gobierno y en 2023 vuelven».

Rápidamente, Patricia Bullrich explicó que «hay una tradición, que es la primera minoría. Porque en este caso nadie va a tener mayoría absoluta, nosotros seguramente vamos a ser la primera minoría, igual solos no nos alcanzaría». Sin embargo, se apresuró para afirmar que le parece que «es un debate demasiado apresurado», como para hablarlo un mes antes de las elecciones.

«El peronismo no lo respetó cuando perdió De la Rúa las elecciones», apuntó inmediatamente Pablo. Pero Patricia debió aclarar que «sí lo respetó porque ganó la primera minoría. Pascual le pasó a Eduardo Camaño». Entonces contó que sería interesante pensar que ellos podrían mejorar la agenda parlamentaria, si fuese el caso que sucede la implosión del Gobierno. Por lo que recordó que durante la cuarentena metieron seis impuestos y constantemente nuevos proyectos.

Frente a esto, Pablo Sirven explicó que, a pesar de que nadie desea que eso suceda, «si tenés un accidente institucional, y no está el presidente y la vice, asumen ustedes. Tienen que completar el mandato y van a ser dos años complicados. ¿Podés llamar a elecciones anticipadas?». A lo que Patricia decidió aclarar que no es necesario que suceda eso, ya que pueden «hacer un compromiso de no asumir la línea sucesoria».

Con información de www.elintransigente.com