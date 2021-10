Eduardo “Wado” De Pedro: “No es posible la construcción de una Argentina sin el peronismo”

“No es posible la construcción de una Argentina sin el peronismo, sin pensar en el derecho de los trabajos, sin aceptar la diversidad y sin discusiones”, remarcó el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, al responder a las críticas de Patricia Bullirch. Días atrás, la presidenta del PRO señaló: “El peronismo va a tener que matar al kirchnerismo”.

Convencido de que existe “un sector de la dirigencia más vieja que sigue fantaseando con que parte de las victorias de sus ideas está en eliminar al otro”, el funcionario nacional dijo en Radio 10 que confía mucho más en las generaciones futuras de Juntos por el Cambio. “Por suerte Patricia Bullrich es un sector minoritario, pero me llama mucho la atención que siga siendo presidenta del principal partido de la oposición”, indicó.

De Pedro, además, describió al kirchnerismo “como un movimiento avanzado para la época, que pensó en la hermandad de los pueblos, en los recursos naturales, cuidar el ambiente, la integración regional y la vida en comunidad” y se refirió a la vigencia de La Cámpora, cuyos representantes tienen un alto poder de injerencia dentro del gobierno nacional y ocupan varios cargos importantes.

“A los que decían que La Cámpora estaba muerta y vieja les quiero decir que no hagan de sus deseos un diagnóstico político porque tienen que buscar en cada uno de los rincones de la Argentina. Siempre hay una básica, un centro cultural, compañeros y compañeras en merenderos, en barrios, trabajando de manera solidaria para la felicidad el otro”, recordó de Pedro al ratificar que “la militancia está más vigente que nunca”.

Siguiendo con sus críticas a Bullrich, afirmó que “quedó traumada de toda su vida política, que está marcada no solo por fracasos sino por el daño de ser la persona que le bajó las jubilaciones a nuestros abuelos y que participó de los gobiernos que asesinaron gente”.

Con respectó a cómo hará el gobierno para poner al país de pie tras la pandemia, el Ministro celebró la reuniones que el presidente Alberto Fernández viene manteniendo con distintos sectores del empresariado “para pensar en la Argentina del hoy y del futuro”.

Al explicar el por qué de la presencia del Jefe de Estado en el coloquio de IDEA, el funcionario remarcó que el gobierno necesitaba “mostrar el rumbo porque las buenas noticias que tienen que ver con la inversión pública, el crecimiento de la industria, la construcción y el turismo no se leen, no se ven y no se tienen en cuenta”, al igual que “todo el esfuerzo que se hace para sostener el entramado productivo en la salida de la pandemia y de lo que se hizo durante la pandemia”.

Por eso, hoy, el objetivo del gobierno es “comunicar, contar y mostrar el rumbo que está tomando porque lo que se ve en la TV está lejos de ser información seria respecto a los problemas que le interesan a la gente”. Para el Ministro “hay un show de la política y es como que las chicanas de las redes se trasladaron a la TV”.

Para De Pedro, esas reuniones -como el coloquio de IDEA- “son ámbitos donde nos podemos escuchar mutuamente y hacer planteos para salir de la inmediatez, las chicanas y los prejuicios y ponernos de acuerdo en insertar a todos los excluidos”.

Consciente de que lo que tenga que ver con la solución a los problemas de los argentinos no se va a resolver en una sola reunión, el funcionario insistió en “volver a una alianza entre el capital y el trabajo, aumentar el empleo formal y genuino, y volver a dar expectativas”.

Además, rememoró que el kirchnerismo “supo y pudo generar 6 millones de puestos de trabajo, crear universidades, 250 mil puestos de trabajo, la AUH, un plan estratégico de obras, diseñar Vaca Muerta, recuperar YPF y Aerolíneas Argentinas”

Por eso, el Ministro del Interior recalcó que “esa es la discusión que tenemos que dar hoy: cómo aumentamos la capacidad productiva argentina y generamos puestos de trabajo”.

