Indignante: militantes vandalizaron las piedras en homenaje a víctimas del Covid-19 durante los festejos por el Día de la Lealtad

Miles de militantes se congregaron este domingo en la Plaza de Mayo para celebrar un nuevo Día de la Lealtad Peronista. En este marco, se registró un hecho que generó gran repudio e indignación por la sociedad en general, que es la vandalización de las piedras que están ubicadas en la histórica plaza y tienen inscriptos múltiples nombres de víctimas fatales del coronavirus en Argentina, luego de lo que fue la segunda Marcha de las Piedras.

“Uno o dos de los militantes se desprendieron de la multitud y fueron a atacar nada más y nada menos que el lugar que por la segunda Marcha de las Piedras”, denunció el periodista Luis Majul en La Nación +. Y agregó “Miren lo que hace mientras los demás aplauden: saca uno de los carteles, que era la foto de una de las chicas que murió de cáncer y no pudo ver a su papá”.

En esta línea, el periodista despachó: “¿Cómo van a hacer semejante cosa? ¿Y cómo los organizadores no impiden semejante cosa?”. “Dicen que quieren la unidad, hay una campaña entera planteando el ‘Sí’ y miren lo que hace este señor. ¿De dónde lo sacan? Yo no sé si son todos iguales, pero muchos son como este señor. Ahí sacó la foto de Solange. Es gravísimo”, apuntó, en relación a Solange Musse.

“Ni una más como ésta. No se lo tenemos que permitir como sociedad. Un fiscal debería ya actuar de oficio y decirle a ese señor que no puede hacer eso, generando más violencia todavía”, completó Majul, que seguidamente se comunicó con la diputada nacional y candidata al mismo puesto por Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires Paula Oliveto y manifestó su “asco y vergüenza” por las imágenes, que rápidamente circularon en las redes sociales.

En este sentido, Oliveto dijo: “No entienden lo que significó para estar personas dejar una piedra con el nombre de un ser querido al que no pudo despedir. ¿Qué le pasa a esa gente en el corazón para arrancar la foto de una chica que murió de cáncer y que su papá no la pudo despedir? Hay que tener sentimientos, moral, hay que ver el sufrimiento del otro porque si no, no podés hacer política”, descargó.

La opositora remarcó: “En las piedras están los nombres de muchas personas que murieron por la desidia del Estado, porque muchos murieron por las vacunas que no compraron o las que compraron y llegaron tarde y todavía no rinden cuentas por eso. Son delincuentes”, aseveró, y concluyó: “No puedo creer lo que estamos viviendo con este Gobierno, en lo que se convirtieron. Esto es imperdonable”.

Cuestionamiento a Rodríguez Larreta por no cuidarlas

“Hola @horaciorlarreta. Algo para decir o usted no tiene nada que ver? Esto no le duele o le duelen solo los insultos a NiK? Sigue sin enterarse de lo que pasa porque no tiene a nadie muerto por Covid?”, le reprochó una usuaria de Twitter al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, luego de la viralización de la vandalización, e indicó: “Esas piedras son muertos, quería avisarle. #MarchaDeLasPiedras”.

