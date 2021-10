La tremenda revelación de la exmucama de Wanda Nara y Mauro Icardi tras la separación: “Lo querían meter preso”

La escandalosa separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi no para de sumar detalles que alimentan a un más lo conflictiva que se había vuelto la relación.

La exmucama de la pareja habló con Rodrigo Lussich en “El Show de los Escandalones” y reveló intimidades de la empresaria y el futbolista.

“Yo empecé con ella cuando se estaba separando de Maxi, en pleno quilombo. También estuve cuando se casó con Mauro, y me fui a Italia con ellos. Me pareció un casamiento de terror”, comenzó contando Analía Alvarado sobre sus inicios junto a Wanda Nara.



Y agregó: “Para mí era como tener miedo porque pasaban cosas que nunca me imaginé ver en mi vida”, frase que despertó la intriga de todos los integrantes del programa que se emite por América.

“¿Te digo la verdad? Duraron mucho tiempo. No sé si ya lo dije en la tele cuando hablé. Duraron mucho tiempo en pareja, porque yo le daba un año. Yo dije ‘la vida es una rueda, todo llega’ y le llegó”, contó Alvarado.

También señaló que pasó más tiempo de lo que ella pensaba, pero que finalmente ocurrió lo que sospechaba que ocurriría y ahora a Wanda Nara le están pagando con la misma moneda y están destruyendo una nueva familia.

Analía Alvarado se refirió a lo ocurrido en su momento con Maxi López y dijo que Wanda se portó muy mal con ella y con su compañera, ya que quería que las dos trabajadoras hablen mal del exfutbolista de River. Añadió que la intención de la empresaria era meterlo preso y que no pueda ver más a sus hijos.

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi se desató a partir del posteo en Instagram de ella, que escribió: “Otra familia mas que te cargaste por zorra”.

Todavía ninguno de los dos protagonistas habló formalmente con los medios de comunicación, pero los posteos en las redes sociales revelan secretos a voces.