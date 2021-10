Lo que le queda a la “Crema” para cerrar la temporada 2021

Tras la derrota ante Barracas Central, Atlético de Rafaela prácticamente se despidió de todos los objetivos que se fue planteando a lo largo de la temporada 2021 de la Primera Nacional.

Lejos de los puestos de reducido la aspiración ‘consuelo’ era (es) terminar entre los siete de la zona B para alcanzar así el boleto a la Copa Argentina 2022. Si bien aún matemáticamente podría alcanzar dicha meta, desde lo futbolístico se vuelve todo inalcanzable.



Luego del 0-2 ante el ‘Guapo’, único líder con 48 puntos, la “Crema” quedó con 34 unidades y en el puesto 15 de la tabla (sobre 18). Incluso mañana, cuando se cierre la fecha 30 hasta podría caer un lugar más y quedar apenas un escalón más arriba del último de la tabla, Santamarina. Pésima temporada.

De cara al cierre de este torneo los dirigidos por Walter Otta tendrán cuatro encuentros. El próximo viernes 22 de octubre estará visitando a Independiente Rivadavia de Mendoza, encuentro válido a la fecha 31 y que irá televisado por TyC Sports.

Tras visitar a la Lepra mendocina el elenco rafaelino tendrá dos seguidos en el Monumental de barrio Alberdi: All Boys y luego Guillermo Brown de Puerto Madryn. El torneo lo cerrará de visitante y en cancha de Brown de Adrogué.

EMPATÓ LA LEPRA,

EL PRÓXIMO RIVAL

En la tarde de ayer tuvo continuidad la fecha 30 de la Primera Nacional que se inició el pasado viernes y en uno de los encuentros, Independiente Rivadavia, próximo rival de Atlético de Rafaela, igualó como local 2-2 con All Boys. El conjunto mendocino lo ganaba 2-0 con tantos de Alejandro Rebola (35m) y Daniel Imperiale (42m) pero el Albo se recompuso y con dos tantos de Axel Rodríguez (47m y 56m) alcanzó la igualdad.

En otros juegos, también de la zona B, Brown de Puerto Madryn e Instituto igualaron 1-1 y San Martín de San Juan goleó 4-0 a Tristán Suárez.

En la Zona A se dieron los siguientes finales: Almirante Brown 1 – Dep. Maipú 0, Chacarita 1 – Quilmes 3, Nueva Chicago 1 – Agropecuario 2.

SIGUE HOY

La fecha 30 tendrá continuidad este lunes con los siguientes encuentros. Zona A: 15.30 hs. Riestra vs Gimnasia (Mza.), 15.35 hs. (TV) Atlanta vs Tigre, 21.05 hs. (TV) Belgrano vs Estudiantes RC, 21.10 hs. (TV) San Martín (T) vs Temperley, 21.30hs Mitre (SdE) vs Alvarado. Zona B: 15 hs. San Telmo vs Dep. Morón. Mañana: 21.10 hs. (TV) Villa Dálmine vs Ferro.

Fuente: diariolaopinion.com.ar