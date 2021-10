Banca a su hermana Wanda: qué hizo Zaira Nara después de enterarse de que la China Suárez estaba metida en el escándalo

El tema del día en el mundo del espectáculo fue la filtración de chats entre la China Suárez y Mauro Icardi, siendo la actriz la causante de la separación del futbolista del PSG de Wanda Nara. En medio del escándalo, apareció Zaira Nara para bancar a su hermana.

“Otra familia más que te cargaste por zorra”, escribió Wanda Nara hace unos días en sus historias, prácticamente confirmando su separación de Icardi y responsabilizando a otra mujer por el caso. Lo siguiente fue una avalancha de filtraciones, chismes y revelaciones que determinaron que, efectivamente, la China Suárez estaba involucrada

Apenas se supo la ruptura entre Wanda y Mauro, Zaira acudió inmediatamente a sus redes para brindar un mensaje de apoyo. “Con ganas de teletransportarme”, había escrito en una historia de Instagram, reposteando una foto de Wanda y ella, que a su vez su hermana había reposteado en su propia cuenta.



No va más

No obstante, esa no fue la única decisión importante que tomó Zaira en sus redes sociales. Además de manifestar su apoyo incondicional para su hermana en la situación que está llevando, la morocha de las Nara decidió cortar todo tipo de lazos con la China Suárez.

Esa decisión se pudo ver reflejada en las redes sociales, especialmente en el Instagram de Zaira. Vicky Braier, panelista de Bendita (elnueve), publicó en sus historias lo que se veía venir: el unfollow de Zaira a la China.

La morocha dejó de seguir a la actriz, dando una muestra de apoyo a su hermana en medio del escándalo.

