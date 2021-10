Luciana Salazar renunció a Showmatch para ocuparse de Matilda: “Tengo que irme de urgencia”

Luego de finalizar la ronda de baile de La Academia de Showmatch, Luciana Salazar anunció que renunciaba al certamen.

La participante explicó que debía dejar el concurso de baile para dedicarse a su hija Matilda y resolver unos trámites.

El anuncio llega luego de que el excompañero de Luciana Salazar, Jorgito Moliniers, también haya dejado el reality por problemas de salud.



En este caso, la modelo lo hizo porque tiene que viajar a Estados Unidos para completar una serie de trámites con la documentación de su hija que no tienen la nacionalidad argentina.

Marcelo Tinelli invitó a que Luciana Salazar tome el micrófono para explicar el por qué de su partida: “Antes que nada, para mí es difícil tomar esta decisión. Yo tengo un viaje que tengo que hacer por unos trámites que tienen que ver con mi hija es de otra nacionalidad. Y tengo que ir porque están por poner un decreto que me puede llegar a perjudicar y tal vez no pueda volver a entrar al país”.

Y agregó: “Tengo que irme de urgencia”. Luciana Salazar explicó que lamentablemente tenía que irse, porque no llegaba con los tiempos a encarar el próximo ritmo. Además le agradeció a su coach Majo y a su bailarín Nacho.

Por otra parte, Marcelo Tinelli dijo que le hubiera encantado ponerle un reemplazo durante los días que se ausentaba para que luego pudiera retomar, pero aclaró que en la altura del certamen en la que están, ya no es posible.

“Si, yo le pregunté a la producción para que mi equipo pueda seguir, pero era muy difícil, como vos decís, y ellos entendieron”, afirmó Luciana Salazar.

Se especula que la modelo viaje esta misma semana a Estados Unidos para poder obtener los papeles que necesita de Matilda y de esa manera tramitar luego su ciudadanía en Argentina.