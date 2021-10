Condenaron a 12 años de prisión a Lautaro Teruel por doble abuso sexual

Lautaro Teruel fue acusado por dos casos de abuso sexual y el juicio se llevó a cabo hasta este lunes. “Simplemente quiero pedirle disculpas a todos los involucrados, a J y a su familia”, fue lo último que dijo el acusado ante los jueces.

Finalmente, la condena para Lautaro Teruel fue de 12 años de prisión. El hijo del reconocido músico afrontaba dos causas por abuso sexual, la primero por abuso sexual con acceso carnal continuado a una menor de edad.

Mientras que el segundo se trata de un abuso de una chica de 19 años junto a Silvio Rodríguez y Gonzalo Farfán, quienes quedaron absueltos este mismo lunes.

“Quiero pedirle disculpas a mi familia por todo lo que les he hecho sufrir, y agradecerles el sostén, en especial a mi vieja, que se quedó en mi casa llorando y Dios quiera que la pueda volver a ver dentro de poquito”, indicó el condenado antes de conocer la sentencia.

El fiscal Federico Obeid había pedido la pena de 17 años de prisión para Lautaro Teruel, sin embargo el tribunal determinó que el joven de 30 años deberá pasar 12 años en prisión. Recordemos que una de las causas es por una menor de 10 años.

Días antes que se conociera la condena, el reconocido músico Mario Teruel habló sobre la situación de su hijo e indicó que muchas veces sintió cosas feas por él pero el tiempo ayudo a que pueda perdonarlo por lo que hizo.

“Antes de que todo reventara en los medios, mi hijo me contó que había toqueteado a una nena. Él primero me dijo que solo había un caso, pero después me reconoció que hubo una toqueteada más a otra nena. Lautaro me contó que esas dos causas ocurrieron en la misma época, cuando él tenía 16 años”, señaló.

Fuente: la100.cienradios.com