Macri no se presentará a la indagatoria por presunto espionaje a las víctimas del ARA San Juan y recusará al juez

El ex presidente Mauricio Macri decidió, horas después de regresar al país, que no se presentará hoy miércoles a la indagatoria a la que fue citado por el juez Martin Bava, en Dolores, en el marco de la causa que investiga el presunto espionaje a las víctimas del ARA San Juan, revelaron a Infobae fuentes judiciales.

“No vamos”, dijo Macri después de reunirse con su abogado, Pablo Lanusse, que un rato antes había estado en el juzgado viendo por primera vez la causa en donde ya están procesados los ex jefes de la AFI del gobierno de Cambiemos.

Según pudo saber Infobae, la defensa recusará al juez Bava. Como parte de su estrategia de defensa, el ex presidente insistirá en que la imputación estuvo motivada políticamente. “El juez debería cambiar por oficio la fecha para después de las elecciones”, decían en el entorno de Macri apenas se conoció la citación.

De acuerdo a lo que señalaban las fuentes, el juez había fijado un plazo irregular para la citación que afectaba el derecho de defensa. La defensa también apeló la decisión de la prohibición de salida del país firmada cuando el ex mandatario ya estaba en el exterior. Otro de los cuestionamientos, como adelantó Infobae, gira en torno a la falta de competencia del juzgado de Dolores para investigar el caso.

“Siempre estuve y estaré a disposición de la Justicia, pero no permitiré que se violen derechos y se abuse del poder con intenciones políticas que tiñen la verdad”, publicó Macri en su cuenta oficial de Twitter.

Y agregó: “Quiero ser claro: no tengo nada que ver con esta causa. Jamás espié ni pedí que se espiara a las familias vinculadas con la tragedia del ARA San Juan”.

“Mi abogado hará todos los planteos que correspondan para corregir esta situación y oportunamente, de ser necesario, me presentaré para responder, como siempre lo hice, estas falsas acusaciones”, adelantó.

Esta será entonces la segunda vez que no cumpla con la citación. La primera fue el 7 de octubre pasado, cuando el ex jefe de Estado no podía asistir porque estaba afuera del país y hubo una seguidilla de búsqueda de domicilios para notificarlo de la convocatoria. La segunda citación estaba prevista para el día de hoy cuando todavía el juez no sabía cuando Macri iba a regresar al país.

A criterio de la defensa, la ausencia de Macri a esta segunda cita a indagatoria no debería implicar un riesgo en su situación procesal. Fuentes judiciales señalaron a Infobae que el intendente de Pinamar, Martin Yezza, tambien citado a indagatoria por el juez Bava en una causa por presunta defraudación al Estado, faltó en dos oportunidades a una cita indagatoria, y fue convocado a una tercera -para este jueves- sin que ello haya implicado un riesgo.

Bava es un juez de Azul que está subrogando el juzgado federal de Dolores, en donde estuvo Alejo Ramos Padilla hasta que fue nombrado juez federal de La Plata con competencia electoral.

La investigación busca determinar si desde el gobierno de Mauricio Macri se buscó controlar -a través de la AFI- los movimientos de los familiares de las víctimas del ARA San Juan entre fines de 2017 y diciembre de 2018. La denuncia había sido motorizada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño.

En la misma resolución en que se citó a Macri a indagatoria, Bava dictó el procesamiento de los ex directores de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, a quienes les dictó embargos por 20 millones de pesos. También fueron procesados un grupo de funcionarios y agentes que habían sido indagados.

