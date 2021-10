Juez se mostró en contra de ir por la presidencia de la Cámara de Diputados: “No podemos cogobernar con los delincuentes”

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Luis Juez, se expresó en contra de que el espacio opositor vaya por la presidencia de Diputados en caso de obtener números favorables tras las elecciones, una idea impulsada públicamente por algunos de los principales referentes de ese bloque conformado por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica. “No podemos cogobernar con los delincuentes”, lanzó.

En Juntos por el Cambio apuestan a alcanzar los 120 diputados que los posicionaría como la primera minoría, además de avanzar sobre la presidencia de la Cámara y sobre comisiones que son claves y, en paralelo, romper el quórum del peronismo en el Senado.



Repitiendo el resultado de las PASO, con ese número de legisladores, el bloque opositor podría reclamar la presidencia de la Cámara Baja, lugar que cotiza al ser el tercero en la línea sucesoria de la Presidencia de la Nación y, además, quien llama a los debates en el recinto.

La primera en plantear esa idea había sido Elisa Carrió. La referente de la Coalición Cívica y socia fundadora de Cambiemos, dijo que “si nosotros somos primeras minorías tenemos el deber institucional de presidir la Cámara de Diputados”. En diálogo con TN, agregó: “Que los candidatos de Juntos se preparen y estudien porque asumen en diciembre”.

Posteriormente, en la misma línea se sumó la candidata a legisladora de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. “Todos los que queremos una Argentina distinta somos candidatos. No queremos esperar dos años, la democracia nos da la herramienta que no tengan el manejo del Congreso, que podamos frenar las locuras y disparates del año pasado como que nuestros hijos no vayan a la escuela, que los comerciantes no abran sus persianas y que nuestra libertad se restrinja”, afirmó, a la vez que dijo que el rol de la oposición en la Legislatura será también para “empezar a sembrar el camino de la salida” de esta crisis con proyectos de ley vinculados a la generación de empleo y a la educación. Intentando seducir al electorado, reafirmó que lo que propone será posible si alcanzan “este bloque de 120 diputados en todo el país”.



Pero a diferencia de ella, al ser consultado sobre esta posibilidad, Juez la rechazó y manifestó un pensamiento totalmente contrario: “De ninguna manera, tenemos que prepararnos para volver al poder dentro de 24 meses. No podemos cogobernar con los delincuentes, nosotros somos otra cosa”.

“Hay que tenerlo en claro. No podemos aspirar a estar a estar bajo ninguna línea de sucesión. La gente nos va a votar para que seamos una oposición firme, contundentes, no cobarde y timorata. Una oposición que le ponga un límite a Cristina Kirchner, a mí no me van a elegir para que yo vaya a cogobernar con Massa. La gente quiere que yo vaya al Senado a ponerle un tate quieto a Cristina, no a hacerle mimos”, concluyó el candidato a senador nacional por Córdoba en una entrevista con LN+.

Si bien Vidal dijo que su espacio apunta crecer a 120 legisladores, de repetirse el resultado de las PASO el 14 de noviembre el Frente de Todos pasaría de un bloque de 120 diputados a uno de 116, mientras que el interbloque de Juntos por el Cambio, que hoy tiene 114 diputados, renovaría los 64 que puso en juego y sumaría tres más, alcanzando los 117 y convirtiéndose de todas formas en la primera minoría. Mientras que, en el Senado, el oficialismo quedaría con 35 senadores, 31 JxC y 6 independientes. Para tener quórum hace falta 37.

Fuente: Infobae