Gariano, el árbitro para este viernes Independiente Rivadavia y Atlético

Atlético de Rafaela se prepara para uno de sus últimos viajes en la temporada 2021 de la Primera Nacional. Entrena en el predio del Autódromo y este miércoles a la medianoche emprenderá viaje rumbo a Mendoza, donde visitará el viernes a Independiente Rivadavia.

Dicho juego, correspondiente a la fecha 31 de la zona B, comenzará a las 21.30hs y será arbitrado por Andrés Gariano. Los asistentes serán Manuel Sánchez y Roque Narváez, mientras que el cuarto árbitro será Pablo Núñez. El cotejo irá televisado por TyC Sports.

Si bien Walter Otta aún no confirmó el equipo titular que utilizará, todo hace suponer que será el mismo de los últimos encuentros.

De no mediar inconvenientes la Crema formaría con: Agustín Grinovero; Cristian Chimino, Fernando Piñero, Agustín Bravo y Brian Calderara; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Guillermo Funes y Matías Valdivia; Lautaro Parisi y Claudio Bieler.

EL PROGRAMA COMPLETO

DE PARTIDOS Y ÁRBITROS

ZONA A

Sábado 23/10. 15.30hs Estudiantes BA vs Mitre (SdE) (Lucas Comesaña), 19.10hs (tv) Tigre vs Chacarita (Pablo Giménez), 21.10hs (tv) Agropecuario vs Almirante Brown (Sebastián Zunino). Domingo 24/10. 15.10hs (tv) Quilmes vs Nueva Chicago (Jorge Broggi), 16.30hs Dep. Maipú vs San Martín (T) (Mariano González), 17hs Alvarado vs Atlanta (Bruno Bocca). Lunes 25/10. 21hs Estudiantes RC vs Riestra (Lucas Novelli), 21.05hs (tv) Temperley vs Belgrano (Yael Falcon Pérez).



ZONA B

Viernes 22/10. 17.10hs (tv) Güemes (SdE) vs Santamarina (Diego Ceballos), 21.10hs (tv) Independiente Rivadavia vs Atlético de Rafaela (Andrés Gariano). Sábado 23/10. 15hs Tristán Suárez vs Villa Dálmine (Julio Barraza), 15.30hs Barracas Central vs Brown (PM) (José Carreras), 15.30hs All Boys vs Almagro (Ramiro López), 17.10hs (tv) Dep. Morón vs Def. de Belgrano (Emanuel Ejarque). Domingo 24/10. 15.30hs Gimnasia (J) vs San Martín (SJ) (Carlos Córdoba). Lunes 25/10. 20hs Instituto vs Brown (A) (Rodrigo Rivero). Martes 26/10. 21.10hs (tv) Ferro vs San Telmo (Nicolás Ramírez).

Fuente: https://diariolaopinion.com.ar/