La economía consolida su crecimiento en el inicio del último trimestre y retorna a niveles prepandemia

En el cierre del tercer trimestre de 2021 la industria presentó una mejora con un crecimiento del 1,4% mensual. El dato surge del informe de octubre del Panorama Productivo, elaborado por el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI).

Los datos confirman que hubo un saldo positivo tras la tendencia negativa observada durante el bimestre julio-agosto. La recuperación vino de la mano de los sectores relacionados con la construcción, la obra pública y las automotrices. Se espera además un rebote en el área de servicios.

Los datos fueron publicados por el CEP XXI a través del informe del Panorama productivo de octubre. El relevamiento mostró que según los números del IPI-Cammesa, tomados sobre la medición en mil fábricas, se reportó el fuerte crecimiento en el consumo energético llegando al 14,7%, respecto a los niveles del 2019. El sector se recuperó con mucha velocidad, incluso en la comparación con el resto de los países del mundo.

El informe indicó que la recuperación “incide favorablemente en la industria, ya que de allí es dable esperar un mayor ingreso disponible de las familias”.

Además remarcó que “la gradual normalización de actividades irá de la mano con un cambio en el perfil de los consumos, en donde los servicios volverán a cobrar el protagonismo perdido en 2020”.

Como aspecto negativo se indicó el faltante de semiconductores, un factor que popdría jugar en contra puesto que determinará qué ocurre va a ocurrir con la actividad industrial, especialmente en el sector automotriz.

A pesar de los altibajos del tercer trimestre, el resultado no fue bueno para el sector industrial. De todas formas si se lo compara con la segunda ola del segundo trimestre va a terminar mostrando algún crecimiento. Si el 1,4% publicado por el CEP XXI se verifica en los datos del IPI manufacturero del Indec, el promedio del período habrá registrado una suba de solo 0,8%.

El 2021 fue un año de crecimiento, más allá de la mejora de entre 14% y 15% que se proyecta en la comparación contra el promedio del pésimo 2020. En septiembre todas las ramas industriales consumieron más energía que en el mismo mes del 2019, lo cual muestra que el crecimiento estuvo muy difundido en el sector.

Los que traccionaron fueron la siderurgia y los minerales no metálicos, de la mano del crecimiento del gasto en obra pública en particular y de la construcción en general, ya que son industrias proveedoras. También traccionó la metalmecánica, en particular la automotriz.

La siderurgia tuvo su mejor septiembre desde 2011 y creció 14,9% respecto al mismo mes del 2019. La metalmecánica batió récord desde 2015 y subió 17,4%. La automotriz tuvo su mejor mes desde agosto del 2018 y creció 57,2%. Los minerales no metálicos tuvieron un mes que se subió al podio histórico y y treparon 7,9%.

