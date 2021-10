La esposa de Rodrigo de Paul tomó una tajante decisión en sus redes tras los rumores del affaire con la China Suárez

Se trata de Camila Homs, la esposa de Rodrigo de Paul. Se expandió la reciente “Wanda Gate”, y ahora se plantea que podría haber un posible romance entre el futbolista y la modelo China Suarez. Esta es una ramificación de lo que había sido el escándalo entre el trío amoroso de la China Suarez, Mauro Icardi y Wanda Nara. La repercusión de tal escándalo alcanzó al futbolista y su círculo interno, pero terminó siendo perdonado por Wanda por su infidelidad virtual.

En toda esta tormenta de rumores saltó la del amorío entre Rodrigo de Paul y la china Suarez. Este mediocampista felizmente casado con Camila Homs y que vive en familia junto a sus dos hijos Francisca y Bautista negó todos los rumores.

“Me da bronca por Cami, mi jermu se come este garrón, pero bueno. No me meto, mañana se olvidan seguro. Espero que pase esta estupidez”, decía Rodrigo de Paul para desvincularse de los rumores creados en su nombre.



Por su parte Camila Homs también se pronunció en el asunto y tuvo la necesidad de resguardar a su familia del escándalo de Instagram. En respuesta al rumor se lanzó a cerrar su Instagram así dejo su plataforma bastante accesible a sus amigos. Una decisión que deja en claro la confianza que le tiene a su esposo al igual que sus pocas ganas de ser parte de este escándalo mediático.

Con esta acción dejó en claro de que no tiene intención de ser parte del ida y vuelta mediático que generan los rumores relacionados con el amorío entre su esposo Rodrigo de Paul y la modelo. Por otro lado también es evidente que una de las razones por las que tomó la decisión es el clima que generan los internautas al ser tan pesados con este tipo de rumores.