La furiosa respuesta de Wanda Nara al descargo de la China Suárez: “De mi familia me encargo yo”

Luego de varios días de silencio mientras la polémica no hacía más que crecer, la China Suárez compartió una carta en sus redes sociales hablando sobre el escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara. La actriz apeló a su “inexperiencia” en estos casos y a que suele creer en “hombres que aseguran que están separados o están por separarse”

Al ver la serie de historias que la artista compartió en su cuenta de Instagram, Wanda Nara no se quedó callada y decidió responder de la manera más letal posible. Mientras que la China publicó una serie de fotografías, Wanda se limitó a un collage de fotos de ella e Icardi junto a la cual escribió: “De mi familia me encargo yo. De las putitas, la vida misma...”.

Como si eso no fuera poco, la empresaria decidió atacar a la supuesta ignorancia que la China Suárez tenía sobre si Icardi estaba o no separado. De esta manera, con una simple frase, agregó: “Fotos de los últimos 3 meses que fueron publicadas”.

El escándalo comenzó cuando Wanda Nara utilizó sus redes sociales para subir una historia en la que acusaba a una mujer de haber destruido una familia. Momentos más tarde se descubrió que la tercera en discordia había sido la China Suárez. La empresaria había dejado de seguirla en Instagram al igual que a su esposo.

Desde entonces, se filtraron chats entre Icardi y la actriz en los que ella le proponía que alguna vez “salieran de joda juntos los dos” en algún lugar del mundo donde a él no lo conocieran. Así, comenzaron a circular varias versiones mientras que Wanda se limitó a tirar indirectas en sus redes.

No obstante, en esta ocasión decidió ir directo al hueso y no se la dejo pasar a la China Suárez.