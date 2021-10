La novia de L-Gante habló sobre las críticas por la crianza de su bebé: “Está super bien conmigo”

Este domingo, luego del intercambio de historias en sus cuentas de Instagram, L-Gante y Tamara Báez se mostraron juntos en un show que tuvo lugar en Lomas de Zamora. En ese contexto, algunos periodistas cuestionaron la presencia de la niña en el escenario por los sonidos fuertes que podrían perjudicar su audición.

La periodista y presentadora Sandra Borghi no pudo contener la indignación al ver un video de L-Gante y su novia, quien tenía a su hija en el asiento de adelante en brazos. Durante el programa Nosotros a la Mañana, la locutora criticó sin piedad las uñas de la novia del cantante y los trató de padres irresponsables.

Sandra, hizo referencia a la imprudencia de L-Gante y su novia por no colocar a la beba en el asiento correspondiente para autos: “Activá el huevito de atrás más que la temporada. Los huevitos a esta altura se colocan mirando hacia atrás, ni si quiera se los ponen mirando hacia adelante, para que en caso de un impacto no tenga que golpear con la cabecita y haga un latigazo, fíjate la fragilidad de la que estamos hablando”.

“Si lastimaría a mi hija es obvio que no me las haría, Sandra”, explicó Tamara en una historia de Instagram. Además, mencionó las críticas que recibe por llevarla a las presentaciones de su padre: “Ella duerme como un ángel en los shows del papá con tapones en sus oídos”.

Claro que el descargo de la novia de L-Gante no terminó allí y envió un mensaje para todos los que opinan sobre la crianza de Jamaica. “Así como se toman el tiempo de criticarme a mi de cómo crío a mi hija, me encantaría que se tomen el tiempo y vayan a ayudar a los niños que viven en la calle”, agregó en uno de los posteos.

“Ellos si se merecen y necesitan el tiempo ese que me dedicaron a mi hoy a la manaña en su programa. Mi bebé está super bien conmigo todo el día”, concluyó sobre los dichos que hubo en El Trece.

