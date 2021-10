Por qué Camilo y Evaluna decidieron no conocer el sexo de su bebé

Definitivamente Evaluna y Camilo son la pareja del momento y nunca pasan desapercibidos. Actualmente atraviesan su mejor momento tras anunciar que serán padres por primera vez.

La pareja contó la feliz noticia de una manera muy especial, ya que lanzaron una canción que tiene como título el nombre que llevará su bebé, o eso es lo que se daba a entender.

La canción se llama “Índigo”, de origen griego y significa persona de la “India”, que estuvo acompañado por un tierno videoclip que contó con imágenes inéditas del momento en el que ven el test de embarazo positivo y con las reacciones de todos los integrantes de sus familias.

La canción se estrenó hace una semana, y hasta el momento cuenta con 36 millones de visualizaciones, y del anuncio de los cantantes los fanáticos esperan ansiosos a saber si será niña o niño.

Al principio todos pensaban que se creía que sería niño por el nombre Índigo, lo cierto es que también es utilizado para nenas. En una reciente entrevista con “En Casa” por Telemundo.

Evaluna contó que decidieron con su pareja no saber el sexo de su bebé hasta su nacimiento: “Se llama Índigo si o si, pero todavía no sabemos qué va a ser y no vamos a saberlo hasta que nazca”.

En cuanto a la elección del nombre Evaluna, resaltó que es muy cool porque ahora que cuentan el nombre, muchas personas les contaron cosas sobre Índigo y les gusta cada vez más.

“Decidimos que se llamará así porque cuando yo era pequeña crecí con una niña que se llama así y me encantaba”. Y a su vez, dijo que siempre pensó que era un nombre para niño, sin embargo es un nombre unisex por lo que podrán llamar a su hijo de esa manera pese a su genero.

Por último, aseguró que fue una decisión de pareja no tener conocimiento acerca del sexo del bebé y que tampoco están intrigados por saberlo, porque lo o la esperan felices.

