«No soy puchimbol de nadie»: la contudente respuesta de Aníbal Fernández a la oposición

Fiel a su estilo, Aníbal Fernández no se guardó nada y respondió a las críticas que recibe de parte de la oposición por su nuevo cargo. «No soy puchimbol de nadie, quieren pretender que lo sea», remarcó y afirmó que «yo estoy para trabajar, no vine para otras cosas». En ese sentido, apuntó contra cierto sector del periodismo y subrayó que «si esos agravios o insultos de algunos medios que me someten lo satisfacen a ellos es su historia, no la mía».

Este jueves, en diálogo con Tomás Méndez, que conduce el ciclo Duro de Callar de Radio del Plata, el funcionario aseveró que «me importa un carajo que me digan la morsa» porque «el problema es que me digan la morsa y lo sea, lo demás me tiene sin cuidado». Por otra parte, habló sobre el incendio en El Bolsón y el pedido de la gobernadora de Río Negro al Gobierno nacional para que envíe fuerzas federales a la provincia.

«El Estado Nacional junto a las provincias que conforman un estado federal, lo que puede hacer es colaborar», explicó y aseguró que «no puede exigir nada la gobernadora de Rio Negro», ya que, «no tiene ninguna atribución» y además «la ley de seguridad del interior es gráfica y clara». Por último, Aníbal se pronunció sobre el congelamiento de precios, medida que provocó un importante rechazo por parte de los empresarios.

«La discusión hay que darla», sostuvo y aclaró que «no soy un anti producción. Es necesario que las empresas puedan trabajar». Por lo tanto, consideró que «hay que discutir que en este descontrol de precios se perdió una relación entre ambos» y «hay que ponerla en orden» para que «eso garantice que los que produzcan no pierdan».

«Y los consumidores puedan acceder a los productos en la forma racional y no le rompan el bolsillo», añadió. Para concluir, al ser consultado sobre la polémica con el humorista Nik, el ministro afirmó que «todo el problema con Nik quedó en la nada» y destacó que «yo siempre tuve buena relación con él». Por eso, «no entendí esto que pasó, que se discutió algo que nunca pasó por cerca en la vocación», razón por la cual «lo di por terminado».

Con información de www.elintransigente.com