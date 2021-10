Abogado de Macri: "Se creen que con su procesamiento van a cambiar el resultado de la elección"

Pablo Lanusse, abogado de Mauricio Macri en la causa por supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, insistió en la inocencia de su cliente y apuntó contra el Gobierno. "Se creen que con Macri procesado van a cambiar el resultado de la elección", consideró.

"Macri no espió ni ordenó espiar, no hay ninguna prueba para imputarlo”, dijo Lanusse en declaraciones a La Red al tiempo que aseguró que "entre junio y octubre no se encontró ninguna prueba, lo único que ocurrió en ese período fue la estrepitosa derrota del Frente de Todos".

Para el abogado de Macri "hay una persecución canalla" en contra del expresidente. "Se está forzando el procesamiento sin ningún tipo de prueba", aseguró.

El abogado también opinó sobre el debate de candidatos a diputados en la provincia de Buenos Aires, y dijo al respecto que "quedó en evidencia con la sobreactuación de Tolosa Paz". "Que nunca habló del ARA San Juan, se nota mucho y queda a la evidencia de todos", sostuvo.

El juez federal subrogante de Dolores Martín Bava citó a Mauricio Macri nuevamente a indagatoria, para el próximo jueves 28 de octubre, por presunto espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan. Lo hizo tras rechazar la recusación de Macri en su contra por supuesto prejuzgamiento y temor de parcialidad.

Si bien lo terminará de definir ese planteo la Cámara Federal de Mar del Plata, el magistrado la desestimó in limine y lo citó para el jueves 28 de octubre a las 12:00.

Macri estaba citado para este miércoles a las 10:00 pero faltó a la segunda convocatoria, luego de que su abogado Pablo Lanusse pidiera postergar la misma en base a que recusó al magistrado y pidió sea apartado.

En sus fundamentos, aseguró que Brava incurrió en prejuzgamiento al citarlo a indagatoria y acusar que tiene cierto "compromiso emocional y personal" con el caso.

"La gravedad institucional que demandan avanzar de una vez por todas en el juzgamiento del espionaje político-judicial llevado a cabo de manera sistemática en la Argentina", dijo Martín Bava en la primera citación de aquel 7 de octubre pasado.

En esa ocasión, Macri no se había presentado porque estaba en el extranjero, de donde regresó el pasado martes.

