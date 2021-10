“Añoran la represión”: el Gobierno le responde a los opositores que criticaron la reacción de Nación en Río Negro

En medio de la tensión que se vive entre la provincia de Río Negro por los incendios y los ataques a intuiciones de la provincia que serían propiciados por la organización de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) liderada por Facundo Jones Huala, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández salió a responderle a los opositores que criticaron al Gobierno por la carta del presidente Alberto Fernández.

“Las tapas son las que obvian una expresión de la gobernadora que decían que no le hacíamos ningún favor sino que era nuestra obligación. Le decíamos que no es verdad, que estábamos colaborando y de inmediato enviamos tropas para que patrullaran la zona”, indicó en primer lugar Fernández en declaraciones a radio AM 710.

Igualmente, remarcó que lugares que fueron incendiados como el club de la comarca andina en El Bolsón “no se pueden considerarse como la búsqueda de la reivindicación de un derecho sino que es un delito”. En ese marco, indicó que lo puede perseguir la policía provincial y “sancionarlos”. Tras ello, apuntó contra los opositores sobre todo de Juntos por el Cambio que pidieron más intervención de Nación.

“Algunos añoran la represión pero nosotros no vamos a actuar de esa manera”, lanzó Fernández al recordar la militarización en la Patagonia durante la gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. Además, el funcionario aclaró que “es una responsabilidad de la provincia estar velando por el cuidado de su gente” y “evitar zozobras para el pueblo rionegrino que está fumándose lo que está sucediendo”.

Responsabilidades

“Más que es esa región, alguien tendría que haber estado preparado para eso y nadie está. Está todo a la buena de Dios hasta que llegó la Gendarmería”, expresó. Antes de concluir cargó contra Carreras y afirmó: “La gobernadora no puede obviar que le tocan responsabilidades que no está cumpliendo” y que “Río Negro tendría que avanzar en el diálogo con los pueblos originarios como hizo Neuquén” porque “esto no se resuelve a los palos”.

Con información de www.elintransigente.com