El blue a $195 marca un récord histórico en medio de un gobierno insulso

En una semana dominada por la suba del dólar blue, este viernes la moneda que se comercializa en el mercado informal vuelve a avanzar y alcanza su récord histórico: los $195 de octubre del año pasado.

Los factores que lo presionan son varios, entre ellos la inflación en ascenso, cobertura preelectoral ante la cercanía de los comicios de noviembre, ruido internacional y hasta el congelamiento de las góndolas, noticia que causó malestar en los mercados.

En ese contexto, hoy el tipo de cambio paralelo trepa $4 y se vende a $195. Se trata de la cuarta rueda consecutiva en la que cotiza en alza. Acumula $8,50 frente al cierre del viernes pasado. Implica un salto en el tipo de cambio del 4,5% en la semana.

Pasadas las 15:00, los dólares financieros operan con algunas variaciones al alza. El dólar MEP, también conocido como Bolsa, se ofrece a $179,73 (+0,5%). El contado con liquidación (CCL o Cable) trepa un 1,1%, hasta los $180,95.

Sin embargo, si se observa el dólar CCL “libre”, la cotización supera los $200 (mediante acciones de YPF). Este tipo de cambio sumó presiones luego de las últimas restricciones que estableció el Banco Central (BCRA) sobre los dólares financieros, tres semanas atrás.



“Los tipos de cambio paralelo libres, CCL, MEP, ya estaban arriba de $200. Se vienen moviendo desde antes, y el blue se está acomodando a eso. Todos estos tipos de cambio se vienen moviendo en el contexto de una fuerte emisión de pesos en los últimos meses y la incógnita de las elecciones”, explicó Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma.

Para el economista, lo relevante no es el nivel en el que se encuentra el blue, ya que es similar a los de octubre del año pasado, pero con un 50% de inflación en el medio. Lo que sí preocupa es la brecha con el oficial. “La brecha está en torno al 100%, lo que te complica el funcionamiento de la economía. Te mete incertidumbre, genera ruido en los agentes, dispara los instrumentos de cobertura”, enumeró.

En concreto, con esta nueva suba del dólar blue, la brecha entre el dólar oficial mayorista y el blue se ensancha por encima del 96%. Hoy el dólar mayorista se comercializa a $99,40, tres centavos más frente a la jornada anterior.

El dólar oficial minorista se vende a $104,85 promedio, según el relevamiento diario que realiza el Banco Central sobre las principales entidades financieras. El precio final del dólar ahorro, con el 30% del impuesto PAIS y del 35% de retención a cuenta de Ganancias, es de $173.

Durante los últimos días se encendieron las alarmas en el plano internacional. “Turquía está devaluando fuertemente su moneda a 9,60 por dólar, y complica a Brasil (nuestro principal socio comercial), que devaluó el real a 5,69 por dólar y podría superar el nivel de 6 reales por dólar. Los precios de la energía no paran de subir, lo que nos asegura más inflación en el mundo, por ende, un endurecimiento de las políticas monetarias, y una probable devaluación de las monedas de países emergentes”, resumió el analista financiero Salvador di Stefano.

Para Leonardo Chialva, economista de Delphos Investment, la devaluación del real es una “mala noticia” para la Argentina. “Las distorsiones en el tiempo de nuestra moneda frente a nuestro principal socio comercial siempre fueron malas. Por lo tanto, es otro factor a mirar para después de las elecciones, porque le pone más presión aún al tipo de cambio oficial”, observó.

En el mismo sentido apuntó Caamaño, quien agregó que la situación complica al país más por las razones del conflicto en Brasil, que por la devaluación en sí. “El tipo de cambio real no es lo más relevante con el tipo de cambio con Brasil, pero sucede que no sabemos hasta dónde llegará el problema. Puede que el año próximo Brasil crezca poco o incluso que no crezca, eso sería muy perjudicial para la Argentina”, sumó.

Acciones y bonos

Los bonos de último canje de deuda operan con variaciones dispares. En el exterior descienden hasta un 1,7% (Global 2030), mientras que a nivel local avanzan un 0,5% (AL35). El riesgo país se mantiene estable en los 1652 puntos básicos.

“En lo que va del año, las acciones le han ganado a todo el resto de los instrumentos. Nosotros tenemos bonos que rinden más del 20% anual en dólares, el problema es que nadie cree que esos bonos lleguen a buen término y se paguen. En Argentina, el problema no es la falta de instrumentos que rindan, sino quizás un tema de credibilidad”, consideró Ariel Manito, gerente comercial de Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Este viernes el S&P Merval desciende un 1,1% y se posiciona en las 85.870 unidades. El panel de la bolsa porteña es liderado por Cablevisión Holding (+5,5%), Edenor (+4,9) y Transportadora de Gas del Norte (+2,7%). De la mano contraria, las acciones del Banco Supervielle caen un 2,6%, seguidas por las de Pampa Energía (-2,5% y Cresud (-2,4%).

Las acciones argentinas que cotizan en el exterior (ADR) operan con variaciones dispares. Los papeles de Irsa presentan un ascenso del 2,3%, Ternium del 2,1% y Edenor del 1,1%. En cambio, Mercado Libre registra una baja del 4,7%, Despegar del 4,1%, el Banco Supervielle del 3,7% y Banco Macro también 3,7%.

Sobre una nota de Melisa Reinhold para La Nación