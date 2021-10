El duro diagnóstico de Melconian y la posibilidad de una hiperinflación: “Existe caldo de cultivo para una piña”

“El mejor programa económico sin capacidad de gestión, implementación sin la política y sin la confianza, tiene un problema. Hoy el problema está en los dos lugares”, resumió Carlos Melconian, ex presidente del Banco de la Nación Argentina, en una entrevista con Luis Novaresio en A24. “En las PASO la sociedad dijo no y el Gobierno sigue sin escuchar”, agregó.

Con Novaresio, el economista fue muy crítico con la situación económica, reiteró que Martín Guzmán no es ministro de Economía y habló de la posibilidad de una hiperinflación en la Argentina.

“Existe un caldo de cultivo para una piña”, aseguró. “Tenemos un problema en la política, hay una derrota contundente y está la idea de que se puede convalidar. Hay paralelo, controles de cambios... estamos cocinando el asado en pasto seco. ¿Se puede evitar? Sí, no es un camino lineal. Yo creo en el instinto de supervivencia, pero no hay un programa, no lo llevan en la sangre. No hay unión en la alianza”, dijo.

Además, graficó que la tasa de inflación promedio de los últimos 80 años es de 145 anual. La inflación en los últimos 4 años, entre 2018 y 2021, con un promedio mensual de 3,2%. En ese periodo no hubo meses con los precios por debajo de 1%, hubo 4 con inflación de entre 1 y 2%; 15 meses entre 2 y 3%; y 29 de más de 3 por ciento. “Ahora vienen y dicen que van a arreglar todo en 90 días... es chamuyo”, dijo sobre el nuevo esquema de congelamiento de precios.

Otras frases de Melconian:

- “No pueden aumentar el gasto, la deuda en pesos, ni la tasa de remuneración y crecimiento de los pasivos del BCRA, las famosas Leliq, más que la inflación, porque la inflación es el elemento ordenador”.

- “El instinto de supervivencia lo tiene que imponer la autoridad política”.

- “En ‘Berretalandia’ cuando la inflación es del 50% y el aumento del gasto público fue del 40% dicen ‘qué ortodoxo Guzmán’, entonces lo vas acomodando a las trompadas y evitás que se prenda fuego el asado”.

- “Guzmán no es ministro de Economía, yo lo vengo diciendo eso desde el primer día. Parece un buen tipo. Ha tenido las agallas de ir a formarse afuera, es un tipo bien formado, lo que significa que podés o no coincidir. Yo no creo en nada de lo que dice Joseph Stiglitz y Paul Krugman es un provocador profesional. Pero son tipos competentes, talentosos y formados. A Guzmán le encantó venir a meterse en este quilombo. Vino dijo todo lo contrario a lo que era. No está en la chicana, pero a veces se mete inútilmente”.

- “¿Ministro de conducir qué? Si no hay programa. Es todo un conjunto de islas”.

- “Es como en fútbol, si entra la pelota agarro los papeles y me voy, pero no entra y todos hablamos. Nadie tiene la vaca atada, pero si se hacen las cosas bien, al final, la pelota entra”.

- “El gasto público ya era un tembladeral, sin el ‘plan platita’. No tienen ni idea del quilombo en el que estamos, esta cosa modesta, mediocre, precaria, de convivir dos años con la inflación por la supervivencia, requiere diagnóstico”.

- “La pandemia le cayó al Gobierno, pero le cayó a todo el mundo también. Pero acá nunca hubo equipo”.

- “Este Gobierno tiene que ver cómo queda la alianza antes de ver qué hace con el rumbo económico”.

En Mitre

Este viernes, Melconian también habló con Radio Mitre, con Pablo Rossi y Laura di Marco. Allí reiteró que no están dadas las condiciones para hacer un plan de estabilidad, que quienes gobiernan el país no están dispuestos a hacerlo.

“Si fueran a un acuerdo con el Fondo se encapsula mínimamente la inestabilidad macro hay posibilidad de una inestabilidad cambiaria e inflacionaria no divergente”, destacó y dijo que Argentina va de “bola de nieve en bola de nieve”.

En ese contexto, aseguró que “mirar para otro lado es lo que hizo el Ministro de Economía actual, no hizo ajuste ortodoxo, le vino de upa”.

“Estamos metiendo en un quilombito con la bomba en peso porque está atada al dólar y se hace inlicuable”, dijo. Melconian aseguró que “la realidad no pide permiso” y con respecto al FMI destacó que “el acuerdo será instinto de supervivencia, un paraguas que se da vuelta con el viento, pero es mejor que mojarte, no hay otra cosa”.

Con información de www.infobae.com