¿Horacio Rosatti trató de vago a Lorenzetti?

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación habló por primera vez tras su designación como cabeza principal de la justicia en Argentina, y cuando se le preguntó por lo dicho por Lorenzetti, deslegitimando su nombramiento, respondió: "el Acuerdo fue convocado por el presidente del Tribunal y contó con el quórum y la mayoría exigible por el reglamento. Lamento que no hayamos estado los cinco". Nos preguntamos si ese "lamento que no hayamos estado los cinco" fue un reclamo para los que teniendo que estar trabajando no lo hicieron.

El reportaje fue hecho por la Revista Noticias, y este es el contenido completo del mismo.

n su primer mes como presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti le pidió a su vocalía que llenara la agenda de reuniones con jueces y camaristas. Las solicitudes de entrevistas de periodistas, aseguró, quedarían para más adelante. Sin embargo, la insistencia de NOTICIAS para obtener algunos conceptos pudo quebrar con esa decisión.

Tras una guardia, este cronista pudo cruzar a Rosatti en Lavalle y Talcahuano, a pocos metros del Palacio y mientras el ministro se dirigía a la Oficina de Violencia Doméstica, un organismo que coordinaba Elena Hihgton de Nolasco. Iba con intenciones de llevar tranquilidad, para comentarles que, a pesar de la renuncia de la ministra, seguirían trabajando de la misma manera. En plena calle, el presidente de la Corte Suprema rompió el silencio.

NOTICIAS: ¿Están esperando al reemplazante de Highton de Nolasco?

Horacio Rosatti: La iniciativa y el procedimiento son tareas de los poderes representativos.

NOTICIAS: ¿Cree que su designación tuvo “vicios moral y jurídicamente descalificados”, tal como comentó Ricardo Lorenzetti?

Rosatti: No. El Acuerdo fue convocado por el presidente del Tribunal y contó con el quórum y la mayoría exigible por el reglamento. Lamento que no hayamos estado los cinco.

NOTICIAS: ¿Le preocupa que Mauricio Macri dijera que está arrepentido de haberlo postulado?

Rosatti: No. Es el mejor elogio que me han dado desde que soy juez. Aunque creo que quien lo dijo no quería elogiarme.

NOTICIAS: ¿Habló con Alberto Fernández desde que fue designado presidente de la Corte?

Rosatti: No.



La repregunta acerca de si pensaba hablar pronto con el Presidente queda flotando en el aire. Rosatti agradece, se disculpa y sigue su camino. Son las primeras palabras del flamante presidente de la Corte sobre su elección y sobre la política. Aunque promete que, en otra oportunidad, continuará dialogando.