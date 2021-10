El presidente de la Cámara de Comercio opinó que "va a haber desabastecimiento"

El gobierno dispuso una la lista de 1.432 productos de consumo masivo cuyos valores fueron congelados hasta el 7 de enero. Al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio, Mario Grinman opinó que "teniendo en cuenta nuestra historia, seguramente va a haber desabastecimiento".

"Todos los gobiernos argentinos aplicaron congelamientos y nunca sirvieron para nada", amplió y agregó que le parece "preocupante que sigan aplicando cosas que no funcionan; hay que dejar de aplicar siempre las mismas fórmulas".

"Todo el proceso de la industria alimenticia no está congelada, entonces cuando llega al eslabón final el comerciante no la puede comprar. Cuando se terminen los stocks, si mi valor de reposición es mayor al valor de venta, los comerciantes no lo van a comprar", explicó y añadió: "Obligar a alguien a que compre un producto más caro de lo que vende es una locura".

"En un gobierno democrático no se le puede obligar a nadie a producir a pérdida", dijo y explicó cómo fue el trato con la Secretaría de Comercio Interior, "lo que hizo el gobierno no fue una negociación. No llegaron a un acuerdo". "Con Paula Español acordaban; con Feletti aparentemente están imponiendo", opinó.

"Creo que Roberto Feletti tiene buenas intenciones, sólo está usando las herramientas incorrectas" expresó Grinman y agregó que "Feletti no es un nuevo Moreno, yo no estigmatizo de esa manera" pero que "a los empresarios no nos respetan y nos maltratan". "Cuando termine esta lista de precios, lo lógico es que se ajusten los precios teniendo en cuenta la inflación", cerró Grinman en una entrevista con CNN Radio.

Con información de www.ambito.com