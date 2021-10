Las críticas de Facundo Manes a Mauricio Macri volvieron a dividir a Juntos por el Cambio

El fragor de la campaña, además de la necesidad de ganar en las elecciones legislativas, disimuló lo que podría haber sido un nuevo elemento de fricciones internas en Juntos por el Cambio: Facundo Manes volvió a diferenciarse de sus compañeros de coalición cuando criticó a Mauricio Macri por no haberse presentado en el juzgado de Dolores.

“No me parece bien, se debería presentar como cualquiera de nosotros; necesitamos ejemplaridad”, afirmó el neurocientífico el mismo día en que Diego Santilli tenía que debatir por televisión con sus rivales bonaerenses. Como era lógico, Victoria Tolosa Paz lo aguijoneó por esas declaraciones, festejadas por el kirchnerismo como un gol de media cancha.



En la UCR le restan importancia a los dichos sobre Macri y no consideran que la postura de su principal candidato de la provincia de Buenos Aires perjudique la estrategia de Santilli para repetir el triunfo de las PASO. Un referente radical afirmó a Infobae que “lo de Facundo no fue preparado sino que respondió espontáneamente a una pregunta y lo hizo con sentido común: el espacio que integramos siempre opinó que Cristina Kirchner y otros ex funcionarios debían presentarse ante la Justicia y por eso hay que usar la misma vara”.

Aun así, el día en que Manes criticó a Macri, el presidente del partido, Alfredo Cornejo, firmó con sus pares del PRO, Patricia Bullrich, y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, una declaración en la que se solidarizan con el ex presidente y cuestionan al juez Martín Bava por considerar que incurre en “abuso de poder en plena campaña electoral”.



En el entorno de Macri no lo admiten, pero tampoco hace falta hacerlo: es evidente que las palabras del neurocientífico cayeron muy mal. “No le respondemos a Manes. En las mismas declaraciones, él aclara que no es abogado, pero debería entender cómo funciona esto. De hecho, Pablo Lanusse, como apoderado de Mauricio, se presentó en el juzgado de Dolores para tener acceso al expediente, que es un armado político-judicial”, sostuvieron.

Algunos allegados al ex presidente todavía se acuerdan de la visita de Manes a Macri en sus oficinas de Vicente López, el año pasado, para anunciarle que quería incursionar en política, y destacaron que el ex presidente lo apoyó, le dio consejos y lo alentó a comprometerse. Por eso ahora no entienden qué le pasó al candidato radical, aunque deslizaron, con evidente malestar: “Esas declaraciones que hizo hablan más de Manes que otra cosa”.

¿Las críticas contra Macri afectaron el vínculo de Manes con Santilli? En el equipo de campaña del primer candidato bonaerense a diputado por Juntos lo descartan: “No causó ningún ruido entre ellos. Están pasando por un momento muy bueno de su relación y para defenderlo a Mauricio ya está el PRO -señalaron-. Facundo hizo esas declaraciones y después lo acompañó a Diego al debate, al día siguiente presentaron las propuestas en La Plata, el martes irán juntos a Escobar y el fin de semana recorrerán el interior de la Provincia”.

Entre los asesores santillistas consideran que la postura de Manes puede resultar beneficiosa: “En términos estratégicos de campaña, tiene que mantener ese discurso, no licuarse dentro de la lista y mostrar sus diferencias, siempre en un tono constructivo, porque será la única forma de retener el 100% de los votos que logró en las PASO”, interpretaron.



En Juntos por el Cambio, las opiniones mayoritarias son distintas. Nadie se olvida de que, cuando confirmó su candidatura, en julio pasado, Manes dijo esperar que Horacio Rodríguez Larreta “no se gaste los impuestos de los porteños en la campaña” y que buscaba debatir con el jefe de Gobierno y con Santilli porque no tenía claro el proyecto de país que quieren.

Desde entonces, el neurocientífico radical no perdió la oportunidad de diferenciarse del gobierno de Cambiemos, exigirles autocrítica a sus dirigentes y cuestionar a Macri y Rodríguez Larreta porque “dieron muchos planes sociales, pero sin salida laboral real”.

De todas formas, Manes no estuvo solo en sus críticas contra Macri: Luis Juez consideró un error que el ex presidente no se haya presentado ante la Justicia. “No te podés defender ante una infamia como se defiende Cristina Kirchner, echándole la culpa al juez, al fiscal, al lawfare, a los periodistas y las operaciones -sostuvo-. Hay momentos en los que te tenés que defender como se defiende el decente, el honesto e injustamente acusado. Yo me defendería a los patadones. Voy al juzgado y pregunto cuál es la prueba que tienen”.



Cerca de Macri replicaron: “Es raro que diga algo así un dirigente que se jacta de que es abogado desde hace 35 años. Mauricio se presentó a través de sus abogados, recusó al juez por prejuzgamiento y temor de parcialidad y anunció que irá a la audiencia del jueves 28″.

En las PASO de Juntos por el Cambio en Córdoba, el ex presidente no apoyó a Juez como su candidato a senador nacional sino al radical Mario Negri. Sí lo hizo Patricia Bullrich. Fue uno de los distritos en donde los postulantes que fueron bendecidos por el ex mandatario perdieron las primarias. Con sus declaraciones, ¿Juez le habrá devuelto la gentileza?

Sin embargo, el viernes próximo, al día siguiente de presentarse ante el juez Bava, Macri hará una visita a Córdoba y se reunirá con Juez. Las campañas producen milagros y convierten en sonrisas y abrazos lo que segundos antes tenía la dura consistencia del rencor.

Fuente: Infobae