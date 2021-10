Whats App y debates en las plazas: la insólita estrategia de Juntos por el Cambio para las Elecciones Legislativas 2021

Juntos por el Cambio (JxC) sorprendió con dos nuevas estrategias de campaña en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), a solo tres semanas de las Elecciones Legislativas 2021. Desde la principal coalición opositora a nivel nacional reconocen la importancia de alcanzar el 45 por ciento de los votos en los próximos comicios para lograr “meter” ocho diputados nacionales en la Cámara de Diputados. Las últimas encuestas muestran una caída de l candidata María Eugenia Vidal y un crecimiento de Javier Milei, de La Libertad Avanza.

Hace dos semanas, Republicanos Unidos (RU), que conduce Ricardo López Murphy, sorprendió en las redes sociales al impulsar una campaña bajo la consigna “Debato lo que sea con quién sea”. Los candidatos de este espacio, y otros, se ubicaron en diferentes puntos de la Capital Federal para conversar con vecinos. Se pudo ver al propio López Murphy como a Emmanuel Ferrario, Roberto García Moritán y Yamil Santoro. También se sumó el diputado nacional Fernando Iglesias.

Desde el espacio dijeron que “si bien mayormente las charlas de política fueron amenas, con algunos vecinos hubo debate sobre ideas para mejorar, sobre todo, la situación económica”. A los diferentes candidatos se los pudo ver en plazas como la Sudamérica, Emilio Mitre, Plaza Almagro, San Martin o Lavalle. La iniciativa de Republicanos Unidos provocó una ola de memes en las redes sociales. De todos modos, desde RU valoraron la misma y señalaron que la repetirán más cerca de las Elecciones.

El Whats App de Martín Tetaz

El último viernes, Martín Tetaz, de la Unión Cívica Radical, sorprendió al ofrecer su número de Whats App para “convencer” a aquel amigo “que no sabe a quién votar”. “¿Tenés amigos que todavía no saben a quién votar, que no fueron a las PASO o que creen que esta elección no vale la pena? Quiero hablar con ellos. Escribime por dm que te paso mi número para que me sumes a tus grupos de WhatsApp por un día”, sostuvo el economista en un posteo que realizó el pasado viernes en sus redes sociales.

A solo tres semanas de las Elecciones Legislativas 2021, los candidatos ponen a funcionar toda su artillería para “convencer” a los que no fueron a votar en las internas. JxC sabe de la importancia de alcanzar los 45 puntos porcentuales en los próximos comicios. Si obtiene ese porcentaje de voluntades, podrán “meter” ocho diputados nacionales. “Se evitará que ingrese Carlos Heller (del Frente de Todos)”, señalaron desde la principal coalición opositora a nivel nacional.

