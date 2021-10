Reapareció ‘Chiche’ Duhalde y manifestó su bronca por uno de los temas que más golpea a los argentinos: “Es un error”

La ex senadora nacional y mujer del ex presidente Eduardo Duhalde, Hilda ‘Chiche’ Duhalde, salió con los tapones de punta contra la dirigencia política por uno de los temas que más golpea y preocupa a los argentinos. “Se ha ido complejizando”, sostuvo la ex miembro de la Mesa contra el Hambre al referirse a la pobreza, y remarcó: “Es un error medirla por ingreso”.

En diálogo con NA, ‘Chiche’ planteó que “la pobreza se ha ido complejizando”. “Hoy son muchas más las variantes para tener en cuenta, no sólo el ingreso. Desde hace muchos años hay un 30 por ciento de pobres cristalizados cuyo abordaje debe ser integral”, propuso la exsenadora nacional, que a inicios de octubre se quejó contra el Frente de Todos y Juntos por el Cambio por los indicadores emitidos por el Indec (40,6%).

En esta línea, la dirigente política llamó a “abordar la pobreza desde acciones que tienen que ver con la macroeconomía, es decir combatir la inflación, generar trabajo genuino, educación y otras cuestiones”. De todas formas, Duhalde –apuntada por ser una de las vacunadas contra el Covid-19 de manera VIP– evaluó la situación y advirtió que “aun así costará años de trabajo territorial poder cambiar la realidad argentina en relación a este tema”.

A partir de esta idea, volvió a arremeter contra las dos principales fuerzas políticas de la Argentina, enfatizando en sus candidatos, a los cuales tildó de “sólo hablar de números pero no del cómo combatir la pobreza”. “Si la medimos por ingreso es un error porque la pobreza hoy la miden por la canasta básica que es %70.000, pero quien gane un poco más sigue siendo tan pobre como ese porcentaje, por eso es mayor que lo que dice el Gobierno porque se están basando solamente en el ingreso”, objetó la exsenadora.

“Realizando un abordaje territorial e integral y en medidas macroeconómicas que tiendan a evitar el flagelo de la pobreza, las mismas tienen que ver con generar trabajo y producción, con terminar con la inflación, con tener una educación de excelencia, con ponerse de acuerdo el políticas publicas todos los dirigentes de todos los partidos”, consideró Duhalde, y, a modo de cierre, insistió: “No alcanza, necesitamos políticas de abordaje territorial”.

Con información de www.elintransigente.com