Por fin una política acertada de Perotti: garantizaría el acceso a Internet en toda la provincia

La Cámara de Diputados de Santa Fe convirtió en ley este jueves el Programa de Inclusión Digital y Transformación Educativa “Santa Fe + Conectada”, que permitirá poner en marcha un plan estratégico de conectividad en toda la provincia con el propósito de garantizar a la comunidad el acceso universal a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs).

De acuerdo a las primeras estimaciones, los beneficiarios serán aproximadamente tres millones de personas y el programa, con un plazo de ejecución de cuatro años, alcanzará a todas las ciudades y comunas santafesinas.

Para llevar a cabo el proyecto, Diputados aprobó un endeudamiento de 100 millones de dólares. La iniciativa cosechó 39 votos a favor y 11 abstenciones.

Marcos Corach, ministro de Gestión Pública provincial habló sobre el proyecto en diálogo con Marcelo Garrido por Mañana Oh! y aclaró que “Tiene un objetivo claro, que cada uno de los habitantes que vive en una comuna, estudia y crece no tenga que irse porque no puede tener internet, queremos que viva con las mismas condiciones que quienes viven en ciudades más grandes, hay una deuda enorme con la provincia en estos términos y por eso vamos a trabajar para poner este proyecto en marcha cuanto antes”.

Paralelamente a la sanción de esta ley, el ministro recordó que el gobierno había comenzado con la ejecución de algunos proyectos para llevar a 10 barrios de Santa Fe y 10 en Rosario con condiciones vulnerables conexiones digitales que serán incluidos ahora en la ley “para nosotros siempre fue una decisión estratégica” remarcó.

Se sabe que la pandemia agudizó los problemas relacionados a esta temática sobre todo en aquellas escuelas que debieron acomodar sus propuestas pedagógicas por no contar con el recurso “fue el tiempo donde más quedó expuesta la situación y claramente este proyecto para todos los santafesinos y santafesinas es una necesidad absoluta, no es un beneficio electoral”.

Santa Fe + Conectada “Es un proyecto que trasciende y no hay motivos por los cuales no votarlo. Se destrabó e incorporamos algunas de las conclusiones de las audiencias públicas que acercó el diputado Boscarol y vamos a tomar en cuenta todo y nos sentaremos a discutir pero estamos en la misma sintonía” finalizó.

Reducir la brecha tecnológica

“Santa Fe + Conectada” permitirá reducir la brecha tecnológica -mostrada exponencialmente durante la pandemia-, a través del tendido de más de 4.000 kilómetros de fibra óptica, llegando así a las 365 localidades de la provincia (200 serán alcanzadas con banda ancha y 165 a través de radio enlace).

Actualmente, el 72% de las escuelas santafesinas no posee conexión a Internet para uso pedagógico, lo que representa el 54% de los alumnos de la provincia.

Con “Santa Fe + Conectada” se ampliará y modernizará la infraestructura del sistema de conectividad para promover la inclusión digital, la transformación educativa y la reducción de brechas tecnológicas, productivas y de género con un desarrollo sustentable.

