Joel Souza, el director de cine herido por Alec Baldwin rompió el silencio

Los últimos días han provocado mucha tristeza en el mundo de Hollywood después del fatal accidente en el set de grabación de Rust, en donde el protagonista, Alec Baldwin, disparó un arma en medio de una escena que terminó con la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins. La situación aún no se resuelve, y se espera que la investigación dure un par de semanas más, pero hasta ahora se ha revelado que el arma fue entregada al actor por un asistente de dirección que le aseguró que no estaba cargada.

Desde la tarde del accidente, poca información había sobre la situación del director Joel Souza, quien fue herido en el hombro al encontrarse detrás de la directora de fotografía. Esa misma noche la actriz Frances Fisher, quien forma parte del elenco de Rust, confirmó en sus redes sociales que el cineasta había salido del hospital a media noche. Sus declaraciones las hizo con la intención de evitar que surgieran noticias confusas al respecto.

Desde entonces Souza no se había pronunciado sobre lo ocurrido, pero esta mañana con respecto al accidente dentro de su producción y lo difícil que es para él enfrentar la muerte de su amiga y compañera. También agradeció la preocupación y solidaridad por parte de la comunidad cinematográfica además de toda la gente externa que se ha manifestado a través de redes sociales.



“Estoy destrozado por la pérdida de mi amiga y colega, Halyna. Ella era amable, vibrante, increíblemente talentosa, siempre me empujó a ser mejor. Mis pensamientos están con su familia en este momento tan difícil. Me siento humilde y agradecido por el afecto que hemos recibido de nuestra comunidad cinematográfica, la gente de Santa Fe y los cientos de extraños que han llegado de afuera... Seguramente me ayudará en mi recuperación”, manifestó el director de Rust.

Fuente: la100.cienradios.com