9 de Julio es el campeón del Apertura

Y finalmente 9 de Julio se quedó con el Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. Hizo un campañón, que en las últimas fechas tuvo algo de suspenso con el protagonismo alcanzado por Argentino Quilmes, que le peleó hasta lo último el campeonato. No hubo forma, los dirigidos por Pablo Bonaveri, con un plantel que se prepara para el Regional Amateur, le ganaron 1-0 a Brown en San Vicente y festejaron el título.

El ‘Cervecero’, por su parte, también ganó y con el subcampeonato puede jugar el regional amateur. Los dirigentes del elenco de barrio Italia, ahora, deberán analizar y confirmar o no si utilizarán dicha plaza.

EN RESERVA, ATLÉTICO

El Deportivo Libertad igualó 0-0 el Deportivo Aldao y de esta forma Atlético de Rafaela, que en el adelanto le había ganado a Unión de Sunchales 2-0, se quedó con el título de campeón. La ‘Crema’ terminó con 37 puntos y Libertad con 36.

LOS ADELANTOS

MIÉRCOLES. Unión de Sunchales 1 vs Atlético de Rafaela 4. VIERNES. Florida de Clucellas 1 vs Deportivo Ramona 1, Ben Hur 3 vs Bochófilo Bochazo 1



LAS POSICIONES: 9 de Julio 39, puntos; Arg. Quilmes 38; Dep. Libertad 32; Ferrocarril del Estado 29; Ben Hur 26; Dep. Tacural 24; Atlético de Rafaela 22; Brown 19; Peñarol 19; Sportivo Norte 18; Dep. Ramona 16; Dep. Aldao 14; Bochófilo Bochazo 14; Unión 12; Talleres (MJ) 8; Florida de Clucellas 6.

LO OCURRIDO AYER

Brown SV 0 – 9 de Julio 1

Cancha: Brown San Vicente.

Árbitro: Franco Ceballos

Reserva: 0-1

Gol: 13m PT Agustín Burdesse (9).

Expulsados: 45m ST Damián Arnold y Emanuel Milanesio (B).

Peñarol 1 – Arg. Quilmes 2

Cancha: Peñarol.

Árbitro: Darío Suárez.

Goles: 10m ST Cristián Suárez (AQ), 1m ST Leonardo Ochoa (P), 47m ST Franco Forni (AQ).

Expulsados: 48m ST Ezequiel Kinderknecht y Nicolás Gómez (P), Fernando Ludueña e Ignacio Ynfante (AQ).

Deportivo Aldao 0 vs Deportivo Libertad 3

Cancha: Deportivo Aldao.

Árbitro: Gonzalo Hidalgo.

Reserva: 0-0

Goles: 10m PT, 20m PT Lencina (L), 30m PT Triverio (L).

Deportivo Tacural 2 vs Talleres María Juana 1

Cancha: Dep. Tacural.

Árbitro: Guillermo Tartaglia.

Reserva: 1-0

Goles: 13m PT y 40m ST Matías Tejeda (DT), 35m PT, de penal Lucas Flores (T).

Expulsados: 45m ST Diego Dinono (DT), Laureano Barberis (T).

Sportivo Norte 1 vs Ferrocarril del Estado 2

Cancha: Sportivo Norte.

Árbitro: Sebastián Garetto

Reserva: 3-3

Goles: 11m PT y 20m ST Matías Clemenz (F), 35m PT Cristian Arias (SN).

Fuente: diariolaopinion.com.ar