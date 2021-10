“A bancar a Mauricio”: preparan un acto para apoyar a Macri cuando se presente a declarar

Mauricio Macri irá a declarar el jueves próximo ante el juez de Dolores Martín Bava en la causa que investiga el supuesto espionaje a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan. Pero no lo hará solo: un nutrido grupo de dirigentes de Juntos por el Cambio viajará para apoyarlo y, desde las redes, se está convoca a la gente a concentrarse a las 11 en la Plaza Castelli de aquella ciudad bonaerense con una consigna contundente: “Vamos a bancar a Mauricio”.

Algunos de los políticos que estarán en la puerta del juzgado serán la titular del PRO, Patricia Bullrich, y el senador nacional Humberto Schiavoni (PRO), además del presidente del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff (UCR); el diputado Waldo Wolff y candidatos bonaerenses como Hernán Lombardi y Gerardo Milman, y porteños como Fernando Iglesias, entre otros.



La presentación de Macri ante el juez Bava, de esta forma, se convertirá casi en un acto de campaña, en donde dirigentes, militantes y ciudadanos coincidirán en atacar una causa que, según su mirada, es “un armado político-judicial” que busca comprometer al ex presidente con “objetivos electorales”.

La movilización para solidarizarse con el ex mandatario recuerda a la que se hizo en abril de 2016 en respaldo de Cristina Kirchner cuando fue a los tribunales de Comodoro Py para declarar en el juzgado de Claudio Bonadío en la causa por irregularidades en la venta de dólar futuro.



“Quiero que estén todos tranquilos, muy tranquilos. Me pueden citar 20 veces más, me pueden meter presa pero no lograrán callarme, impedirme decir lo que pienso, estar como siempre junto a ustedes. Tengo los fueros del pueblo”, advirtió ese día la actual Vicepresidenta ante los tribunales, con presencia de dirigentes y militantes que la apoyaron en su primera declaración como imputada.

Ahora, Macri tendrá un escenario similar para impedir que, como alertó su abogado Pablo Lanusse, se utilice “con fines electorales y políticos” el caso del supuesto espionaje a familiares de los tripulantes del ARA San Juan y, además, “la manifiesta incompetencia del juez Bava para intervenir en esta causa” y “la carencia de fundamentación de su resolución”, por lo cual, según el representante legal del ex presidente, “demuestra que esto es un atropello y una persecución más en su contra”.

Lanusse fijó esa postura desde su cuenta en Twitter el 1° de octubre mientras Macri estaba en Miami y fue citado a indagatoria por el juez Bava, subrogante del juzgado de Alejo Ramos Padilla, para el 7 de ese mes. Como el ex presidente estaba en el exterior y el abogado no había podido ver el expediente, consiguió que el magistrado aceptara fijar una nueva audiencia para el 20.

Sin embargo, ese día formalizó su recusación contra Bava por “prejuzgamiento” y “temor de parcialidad”, pidió su apartamiento de la causa y la postergación de la indagatoria. El juez De Dolores rechazó la recusación y volvió a citar al ex presidente para el jueves 28.

Macri regresó a la Argentina el 19 de octubre y decidió no presentarse en ante el juzgado: “Es una imputación arbitraria donde se busca perseguirme”, publicó el ex presidente en las redes sociales, además de recusar al magistrado por “prejuzgamiento y temor fundado de parcialidad”.

“Siempre estuve y estaré a disposición de la Justicia, pero no permitiré que se violen derechos y se abuse del poder con intenciones políticas que tiñen la verdad”, publicó Macri en su cuenta de Twitter. Y agregó: “Quiero ser claro: no tengo nada que ver con esta causa. Jamás espié ni pedí que se espiara a las familias vinculadas con la tragedia del ARA San Juan”.

La semana pasada, desde las propias filas de Juntos por el Cambio criticaron al ex presidente por no haber concurrido a la audiencia judicial: tanto el candidato bonaerense a diputado Facundo Manes, de la UCR, como el postulante a senador nacional de Córdoba Luis Juez consideraron que Macri tendría que haberse presentado para exponer su posición y defenderse.

En la causa que se tramita ante el juzgado de Bava se busca determinar si desde el gobierno se buscó controlar los movimientos de los familiares de las víctimas del Ara San Juan a través de la Agencia Federal de Inteligencia entre fines de 2017 y diciembre de 2018.

La denuncia había sido motorizada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, y en la misma resolución en la que fue llamado a indagatoria Macri fueron procesados los ex directivos de la AFI Arribas y Majdalani, junto con un grupo de autoridades y espías del organismo.

Este jueves, Macri concurrirá finalmente al juzgado de Bava junto a su abogado y, además, rodeado de una movilización de dirigentes y militantes que darán su veredicto: hay una persecución política.

