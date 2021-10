Mauricio Macri: “Si pudiera, el kirchnerismo me metería preso”

Mauricio Macri volvió a criticar al juez de Dolores Martín Bava, ante quien se deberá presentar este jueves a declarar por presunto espionaje a los familiares del ARA San Juan. El ex presidente sostuvo que la causa en su contra “es un disparate más de un juez que es subrogante que está tratando de investigar hechos que no sucedieron en Dolores y de gente que no trabaja en Dolores” y lo acusó de haber “decidido todo así de forma muy particular”.

Además, el ex mandatario fue más allá y dijo que el Gobierno lo quiere meter preso. En diálogo con el canal de Twitch oficial del PRO, el entrevistador le preguntó si el kirchnerismo “lo quiere meter en cana” y Macri respondió: “Si pudiera, obviamente. El nivel de calumnia, agresión, persecución que he tenido estos dos años es casi como una obsesión. Es muy difícil de entender. Pero por suerte estoy muy tranquilo. Entiendo que haya gente que no le haya gustado nuestro gobierno pero nadie puede dudar de nuestra intencionalidad. Un gobierno sano, con una cultura del poder respetuosa, nadie abusó del poder, el objetivo para nadie era enriquecerse sino tratar de construir una mejor sociedad. Eso me da mucha tranquilidad porque ni mandé a espiar a los familiares del ARA San Juan ni a nadie en mi gobierno”.

El ex jefe de Gobierno también criticó el control de precios implementado por el Ejecutivo: “Nunca ha funcionado y perseguir y amenazar y prepotear a los empresarios y supermercadistas cuando el problema es que está llena de pesos la Argentina y la gente se escapa porque ven que valen menos. Por algo las criptomonedas cada vez valen más, porque hay muchos gobiernos que están haciendo estas macanas. Creo que lamentablemente esto va a tener sus consecuencias, el haber llenado de impuestos la Argentina, un impuesto por mes, eso ha hecho que nadie quiera invertir en el país, eso tiene consecuencias en el empleo”.

Consultado sobre si buscará ser presidente de nuevo en 2023, Macri evitó responder: “Respeto a todos, pero a lo que yo me he comprometido lo estoy cumpliendo, que es garantizarles que va a haber en JxC una defensa de la República, los valores, la libertad, el futuro, y lo estamos logrando. Vamos a tener una gran elección el 14, necesitamos que vayan muchos fiscales a ayudarnos a contar los votos y ahí comienza una nueva etapa en la Argentina. También estoy ayudando a que todos los curas que quieran ser Papas puedan crecer, mejorar en lo que tengan para aportar en la sociedad. Es el mayor aporte que puedo hacer. Para el 23 falta mucho”.

Por último, el ex jefe de Estado volvió a criticar a Alberto Fernández y sostuvo que no cree en su palabra: “Le dije que no se apure a decretar la cuarentena, que era un error, que estábamos lejos de que llegara el nivel de contagios que íbamos a tener. Había que fortalecer los hospitales y concientizar a la población pero sin cuarentena, y lamentablemente ese 19 de marzo a mi consejo desinteresado no lo tomó y así nos fue. Pero no, no le creo, ya había tenido muy mala relación cuando era jefe de Gabinete, y después en la transición de vuelta decía una cosa y públicamente otra. Tan importante para la democracia la verdad. Para vivir, necesita de la verdad. Así como el populismo necesita de la mentira, la democracia necesita de la verdad. Y el que conduce un país, que es como un padre simbólico, tiene que cuidar el valor de la palabra porque si se pierde la palabra del presidente hay un vacío que nadie puede llenar”.

Con información de www.infobae.com