El doloroso piercing que estrenó Nicole Neumann y dividió a sus seguidores: “¿Va o no va?”

Nicole Neumann nunca deja de enamorar a sus seguidores. La sensual blonda hace años que se mantiene vigente en el mundo del espectáculo desde que ingresó a modelar para las distintas marcas de moda y se metió de lleno en la farándula.

Si bien actualmente se encuentra lejos de los reflectores, participando sólo en Los 8 escalones, el presente le sonríe. Recientemente blanqueó su noviazgo con el automovilista Juan Manuel Urcera al mismo tiempo que parece recomponer las relaciones con el papá de sus hijas, Fabián Cubero. No obstante, la gran mayoría de sus eventos se hacen noticia gracias a la actividad que posee en redes sociales.

Lo cierto es que Nicole posee un alto perfil en las redes sociales donde muestra sus trabajos y claro que sus looks, los cuales muestran la última tendencia y cosecha miles de comentarios de sus cientos de seguidores.



En esta ocasión, la sexy blonda lució un vestido corto y apretado negro aunque lo novedoso fue el accesorio que colgó en su nariz, un piercing. Beboteando en un salvaje y audaz primer plano, Nicole derrochó toda su candencia para presumir su nueva pieza, aunque la decisión no es definitiva y decidió que sean sus seguidores quienes le digan si le queda bien o no. “Va o no va esta nueva trend del bullring”, escribió junto a la publicación.

Rápidamente, sus casi dos millones de seguidores se volcaron hacia la publicación para emitir su juicio. Cerca de 12 mil internautas le regalaron un like, mientras que cientos de otros acudieron a los comentarios para decir si “va” o “no va”.

Celebridades como Connie Ansaldi o Ariel Wolman bancaron la decisión de Nicole, igual que la gran mayoría quienes además aprovecharon para elogiar la figura y belleza de la despampanante rubia. Algo que nuevamente logró conseguir.

Fuente: la100.cienradios.com