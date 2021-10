La China Suárez subió la apuesta después de la reconciliación de Wanda Nara y Mauro Icardi: “Hot jeans”

Ya pasó más de una semana desde que comenzó el escándalo que involucra a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. Luego de que se alcanzara el auge de la polémica con el polémico descargo de la ex Casi Ángeles en su cuenta personal de Instagram, la empresaria confirmó en sus redes sociales que logró apostar al amor una vez más de la mano del jugador del PSG. Pese a que ambos habían comenzado a tramitar el divorcio, luego de que él le escribiera una sentida carta, conmovió el corazón de la madre de sus hijas, quien decidió darle una segunda oportunidad para volver a apostar a un futuro juntos.

La publicación de Wanda Nara junto a Mauro Icardi alcanzó una altísima repercusión, además de muchas críticas ella recibió los halagos de muchas celebridades y fanáticos que sugirieron que tomó la decisión correcta. Sin embargo, en medio de las repercusiones, la China Suárez publicó su propia historia posando en las calles de Madrid y luciendo un look más invernal para combatir el frío europeo. “Hot jeans” escribió en la foto que además de haber sido muy comentada por sus seguidores, se llevó las reacciones de millones de internautas. Por otra parte, hay quienes asumieron que el posteo de la China Suárez se trató de un mensaje implícito para Wanda Nara y Mauro Icardi. Fiel a su estilo, la actriz sigue con su vida sin importar lo que opine el resto.

En este marco, las palabras que la rubia le dedicó a su marido fueron: “Teniendo todo no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia”. La foto que adjuntó se llevó la emoción de mucha gente, y además explicó los motivos que la llevaron a convencerse de no divorciarse de Mauro Icardi.