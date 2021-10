Forestello pica en punta para ser el nuevo DT de Atlético

“Ya empezamos a trabajar en la búsqueda de un técnico, tenemos un par apuntados, hablados. Veremos lo que pasa económicamente, de eso no se habló, pero deportivamente tenemos alguna posibilidad de empezar a trabajar con algún técnico pronto”. Con esas palabras Ricardo Castro dejaba en claro que la dirigencia de Atlético de Rafaela no se demoraría demasiado tiempo en encontrar al reemplazante de Walter Otta.

Si bien trascendió que Rubén Darío Forestello, Ezequiel Medrán, Lucas Bovaglio serían algunos de los apuntados, nadie quiere confirmar los ‘rumores’ ya que todos se encuentran en plena competencia y peleando por los respectivos ascensos en el Federal A y Primera Nacional, respectivamente.

Y sin dar nombres ni reconocer el interés por alguno de los que empezaron a circular, incluido el de todo mercado: Iván Delfino (en Patronato y con Iván Juárez como ayudante), Castro fue muy cauto: “Los apuntados son técnicos que están con trabajo y primero deberán terminar sus trabajos para venir para acá”.

Y en relación al futuro inmediato del primer equipo albiceleste, el directivo indicó: “La idea ahora es que Gonzalo (Del Bono) agarre un interinato, nos expresó que no quiere seguir siendo técnico. Va a trabajar junto a Sabia, Gare (Gentile) y Franco Mendoza. Esperar que en estos tres partidos sumemos algún puntito más para que no sea una de las peores campañas de Atlético, que ya lo es”.

Con respecto a la salida de Walter Otta y su cuerpo técnico, Castro declaró: “Hemos recibido muchas críticas por bancar este proceso, sobre todo en mi persona a través de las redes sociales. Cuando uno está convencido de tener un cuerpo técnico que no son mentirosos, cuando dicen que van a jugar con los pibes y lo hacen, no los ponen un partido para conformarnos a nosotros y después los sacan, eso hizo este cuerpo técnico. En eso se solventó la decisión de aguantar por más malos resultados que hubo”.

Luego recordó y argumentó: “Del partido ante Platense en cancha de Newell’s, creo que mínimo, debe haber 9 titulares menos, recuperamos a Valdivia, se arreglaron igual. Los refuerzos que trajeron si puede ser responsabilidad de ellos (cuerpo técnico), quizás la única que tengan, lo demás es bancar nosotros un proceso que estamos convencidos que era el correcto, y estamos convencidos. Ahora cuando armemos el equipo tenemos una base de 9, 10 jugadores que tranquilamente pueden ser titulares”.

Por último, Ricardo Castro señaló: “Da lástima, personas de bien, que demostraron ser sinceros, de hacer lo que dicen. Da un poco de dolor. De los técnicos que empezaron este torneo se deben estar quedando 2, todos cambiaron de técnico. Estamos orgullosos de ser así. La verdad que los resultados importan, son los que mandan pero no es lo que nos determina a nosotros tomar decisiones, se terminó un ciclo, empieza otro. Agradecerles a Walter, Felix (Benito), Guido (Páez), el don de gente que han sido y los buenos resultados que hemos tenido en la primera parte del torneo, en la segunda parte un desastre, nos hacemos cargo todos, dirigentes, jugadores, cuerpo técnico”.

Fuente: La Opinión