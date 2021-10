Brigada espanta pájaros: el nuevo "ministerio" estrella de Castellano

En su corcel, cuando sale la luna, aparece por las calles de Rafaela la "Brigada espanta pajaros".

Lo que parece un chiste o una sátira no es más que la triste realidad de un intendente que hace mucho tiempo está confundido y sin respuestas.

Parece increíble que desde hace tantos años Castellano no puede solucionar algo que en principio es simple y fácil.

El centro de Rafaela es un verdadero chiquero por las aves que se afincaron en los árboles de las principales avenidas y convierten al mismo en una cloaca.

No hay auto que no pague las consecuencias de semejante ineficiencia y no hay transeúnte que alguna vez no fue "cagado" por alguna paloma o pájaro, esos que Castellano no sabe cómo espantar.

Ni que hablar del humor de los dueños de los bares que casi no pueden usar sus veredas ni el cantero central del BV Santa Fe y del Yrigoyen.

Ahora el intendente cree haber encontrado la solución, y todos los días a eso de las 20 horas sale la "Brigada espanta pájaros" con unos inmensos palos para golpear los árboles y espantar por algunos minutos e interrumpir el sueño de estos animalitos tan dañinos.

La imagen es hasta grotesca y risueña y parece de una película de humor. Realmente es una idea descabellada y que en la práctica carece del más absoluto efecto, por que a los pocos minutos los pájaros vuelven al mismo lugar.

Sin duda alguna Castellano demuestra en muchas cosas ineptitud para el ejercicio del cargo, pero con esto parece haber colmado el vaso de la coherencia y sin duda alguna derrapó mal.

Los pájaros siguen ahí, haciendo de las suyas y seguramente riéndose de las ocurrencias de nuestro intendente.