Gonzalo Del Bono, DT interino de Atlético: "Levantar el ánimo y decorar la campaña"

Gonzalo Román Del Bono lleva su vida futbolística ligada a Atlético de Rafaela. Como futbolista defendió la camiseta de la ‘Crema’ en tres períodos, goleador histórico, logrando el primer ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino en el 2003. Tras su retiro, volvió al club como entrenador y desde entonces trabaja en las divisiones formativas. En este último tiempo, como coordinador general, e incluso integrante del cuerpo técnico profesional que encabezaba Walter Otta.

Y siempre dispuesto a dar una mano donde el club lo necesite. Y esta vez no es la excepción.

Junto a Franco Mendoza y Juan Sabia, más ‘Gare’ Gentile en la preparación física, debió tomar las riendas del plantel tras la salida del DT Otta.

“La idea mía no es ser técnico de la Primera de Atlético, ahora me toca dar una mano”, aclaró Del Bono en el encuentro con la prensa, una vez puesto en marcha su ‘interinato’.

Y contó: “Tenía una operación y la postergué para dar una mano al club, para estar comprometido con el club. Lo hablé también con Walter (Otta) porque al principio no me parecía, él me dijo que le dé para adelante y vamos a tratar de trabajar bien en este tiempo que queda, levantar el ánimo y decorar la campaña”.



-¿Con qué sensación te encontrás ahora, como entrenador de Atlético?

-Es una sensación rara, de tristeza. Que se hayan ido amigos, en estos dos años que compartimos me hice amigo de ellos, es triste que ya no estén más, gente que hizo bien las cosas y que lamentablemente los resultados no se les dieron, en el fútbol pasa eso, lo sabemos todos. Me quedo con el don de gente y con el buen trabajo que hicieron en el día a día. Eso los llevó a estar todo este tiempo en el club, algo que en el fútbol argentino es casi imposible.

-Formaste parte del cuerpo técnico, lo que te ayudó a crecer en esta carrera de entrenador que iniciás…

En este tiempo que formé parte de su cuerpo técnico fue de mucho aprendizaje; de vivir momentos, decisiones en las prácticas y en los partidos, de sumar experiencia con gente más grande, que yo no la tenía. Me dieron una libertad muy grande. Cuando tomé la coordinación no pude estar tanto con ellos por otras obligaciones mías pero la verdad que aprendí mucho.

-¿Qué objetivo se plantearon para el final de la temporada?

-Uno quiere ser competitivo y ganar, pero nadie te asegura eso. Son tres fechas en las que lamentablemente no vamos a jugar por nada y creo que es un buen momento para poner chicos que sentimos que lo pueden llegar a hacer bien pero tampoco quemar etapas o hacer locuras. Creo que hay chicos capacitados, esperemos que salga bien, trataremos de dar lo mejor de nosotros para que salga bien.

-¿Qué análisis hacés de la temporada en general de Atlético?

-Es una temporada con muchas irregularidades. No se pudo encontrar el equipo. Con muchos malos resultados seguidos. Se terminó bien la primera rueda, clasificando, lamentablemente después los resultados no estuvieron a la altura. No pudimos por muchos factores, se va una temporada mala y hay que poner la cara y pensar en el futuro, en el técnico que venga y a quienes podrá contar de este plantel para el nuevo proyecto.

